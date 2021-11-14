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В СНГ запущен проект по созданию Молодежной столицы Содружества

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- Евгений Денисенко
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На экспертном уровне согласован проект "Молодежная столица СНГ". Решению этой задачи было посвящено дополнительное заседание экспертной группы, участие в которой приняли в формате видеоконференцсвязи представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Исполнительного комитета СНГ

Документ был доработан с учетом замечаний и предложений, поступивших от ряда государств. И теперь будет внесен в установленном прядке на рассмотрение Совета глав правительств Содружества.

Проект осуществляется во исполнение Стратегии международного молодежного сотрудничества на 2021–2030 годы. И направлен, как заявлено, "на вовлечение молодого поколения граждан в интеграционные процессы посредством участия в реализации проектов и программ для устойчивого развития во всех сферах межгосударственных отношений".

Ранее проект получил поддержку участников VI Форума молодежных общественных организаций стран СНГ в 2020 году. Предполагается, что будет реализовываться поочередно в странах Содружества в порядке русского алфавита названий государств. Городу, получившему статус Молодежной столицы, предоставляется право принять на своей территории заседание Совета по делам молодежи и Форум молодежных общественных организаций стран СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/409274
Теги:
Россия, СНГ, Кыргызстан
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