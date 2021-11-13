Бакыт ТОРОБАЕВ: Джалал-Абад станет центром культуры и бизнеса

Следуя требованиям народа и ради развития страны, партия "Онугуу-Прогресс" решила объединиться с партией "Ата-Журт Кыргызстан" и вместе выступить на выборах. Об этом на встрече с избирателями в г. Джалал-Абаде заявил кандидат Бакыт Торобаев.

Он отметил, что интересы народа всегда должны быть выше собственных.

Бакыт Торобаев поблагодарил жителей Джалал-Абада за постоянную поддержку партии "Ата-Журт Кыргызстан".

Он также отметил, что по новой Конституции введен институт Курултая, и ныне все - от президента до глав сел подотчетны народу.

"Проконтролируйте и дайте оценку работе каждого чиновника. Не тушуйтесь перед статусом госслужащего, не стесняйтесь высказать свое честное мнение. Наступили новые времена, в текущем году только от борьбы с коррупцией в бюджет страны поступило 7,5 миллиарда сомов. И чтобы справиться с предстоящим энергетическим кризисом у нас есть очень высокий гидропотенциал. И с внешним долгом разберемся! Например, если "Кумтор" за 26 лет перечислил в бюджет 84 миллиона долларов, то только за последние 2 месяца это сумма составила 90 миллионов долларов! Значит, у нас есть возможность выплатить внешний долг. Мы должны стать страной, которая финансово ни от кого не зависит!" - заявил Бакыт Торобаев.

Далее Бакыт Торобаев сообщил, что в программе партии предусмотрены шаги для увеличения потока туристов из Ферганской долины, что по соседству с Джалал-Абадской областью. Он рассказал, что "Ата-Журт Кыргызстан" уделяет особое внимание вопросам интеграции, туризма и инвестиций.

"По статистике, ежегодно Кыргызстан посещают 5 миллионов иностранцев. Из них 70 процентов - граждане Узбекистана. Поэтому следует открыть пост Бек-Абад и активизировать отношения с соседями. Айыльные округи "Атабеков", "Ырыс", "Барпы" должны стать зоной приема гостей страны. Тогда в регионе разовьется отельный, ресторанный бизнес, поднимутся на новый уровень туристические объекты. Джалал-Абад станет центром культуры и бизнеса, а село Сузак сможет расшириться до города. Создадим необходимую инфраструктуру. Уже есть проекты строительства многоэтажных домов, красивых зданий в Когарте, что будет способствовать повышению его статуса до города. Чтобы реализовать все это, нам нужна стабильность. Только когда установим стабильность, порядок и законность, страна станет развиваться", - подытожил Бакыт Торобаев.

Изготовлено "РФ"Рубикон" , адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Усенбаева, 2, Заказчик ПП "Ата-Журт Кыргызстан". Тираж: 1; дата: 13 ноября 2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)