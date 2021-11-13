"Цель министра – это я". Директор НЦКТ ответил на претензии глава Минздрава

Директор Национального центра кардиологии и терапии (НЦКТ) Акпай Сарыбаев ответил на претензии министра здравоохранения. Своим мнением он поделился с редакцией VB.KG.

Напомним, ранее глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев внес предписание в кабмин на увольнение Акпая Сарыбаева, хотя коллектив медучреждения собрал подписи в защиту своего руководителя. Министр здравоохранения заявил, что в НКЦТ допущены финансовые нарушения, израсходованы 3 млн долларов из индийского фонда, оборудования нет, а два отделения, которые должны были работать для ковидных пациентов, закрыли - для индийского и японского проектов.

Директор НЦКТ убежден, что Бейшеналиеву потребовалось его место.

"Цель министра – это я. На должности директора я всего два года, но в центре работаю с 1985 года, с индийцами сотрудничаю с 1999 года", - сказал он.

Акпай Сарыбаев рассказал, что в 2008 году был создан кыргызско-индийский научный горный биомедицинский центр, учредителями которого выступили НЦКТ и Организация по развитию и продвижению оборонных научных исследований Минобороны Индии. Далее НЦКТ предоставил с разрешения Минздрава и Фонда Госимущества помещения для размещения данного центра.

"Мы предоставили помещение, а ремонт, содержание, оснащение оборудованием и реактивами, выделение средств на исследования, а также иные расходы финансировала индийская сторона. Под центр предоставили пятый этаж нашего корпуса. Этаж стоял разрушенный, обгоревший после пожара. Его полностью восстановили в рамках проекта", - сказал он.

Первую фазу проекта завершили в 2015 году. В открытии следующей фазы принимали участие два премьер-министра - Нарендра Моди и Темир Сариев.

"Они остались довольны итогами, решили запустить вторую фазу исследований. Исследования проводили сначала на Тоо-Ашуу, где тоже привели в порядок одно непригодное здание. Затем на перевале Соок-Ашуу, в 26 километрах от Кумтора, построили научно-исследовательскую высокогорную автономную базу с возможностью размещения до 40 человек и оборудования. С 2016-го по 2019-й там проводили исследования, а затем началась пандемия. В апреле 2022 года планируем запустить третий этап исследований. По результатам научных исследований, более 30 статей опубликовано в престижных международных журналах. Если бы не было результатов, то индийская сторона не финансировала бы", - добавил директор НКЦТ.

Начиная с 2010 года, на оборудование, экспедиции, постройку высокогорных станций было освоено около 3 млн долларов (чуть более 162,5 млн сомов), из которых на строительные и ремонтные работы израсходовано 36 млн сомов, на научное исследовательское оборудование – около 110 млн сомов, на офисное оборудование и мебель – около 3,3 млн сомов, реактивы, расходные материалы и другие изделия для медико-биологических научных исследований – около 10 млн сомов, на командировочные, транспортные и экспедиционные расходы – 2,3 млн сомов, нематериальные активы - программное обеспечение и др. – более 500 тыс. сомов. Из этой суммы на более чем 70 млн сомов была оказана помощь Национальному центру кардиологии и терапии и Министерству здравоохранения, в частности был установлен в НЦКТ в 2013 году 64-срезный компьютерный томограф с возможностью проведения ангиокардиографических исследований, который за время функционирования за эти семь лет принес в бюджет около 70 миллионов сомов.

Что касается ковидного отделения, оно находилось абсолютно в другом здании, где спасли сотни больных за год. Только недавно красную зону закрыли в связи со снижением заболеваемости.

Все оборудование на месте, все платежи проходили через банк, но комиссия даже смотреть не стала. Выдернули разные факты, только то, что им нужно было. Первичные документы не смотрели. Второго отделения – для японского гранта – со слов министра здравоохранения, вообще не было. Все возражения на аудит Минздрава я передал в Правительство. У нас также работала Счетная палата, которая таких нарушений, о которых говорит министр, не нашла. Аудиторы смотрели межправительственное соглашение, видели, что бюджетных денег там нет. И по ковиду, кстати, тоже проверили и написали, что Минздрав нам должен возместить 11 миллионов сомов. Ведь деньги, предназначенные на лечение других больных, ушли на пациентов с коронавирусом. Этот вопрос тянется с 2020 года", - отметил Сарыбаев.

Директор НЦКТ до сих пор не может понять, причем здесь японский центр.

"Речи об открытии кыргызско-японского центра и выделении под его размещение помещения вообще не было и помещения не выделялись.Наоборот, благодаря нашим усилиям за счет японского гранта на основе тоже межправительственного соглашения, также ратифицированного Жогорку Кенешем и подписанного Президентом, планируется установить в НЦКТ в апреле-мае 2022 года современный магнито-резонансный томограф, цифровой рентгенаппарат, эхокардиограф, а также компьютерный томограф в Национальном госпитале.

Столь непродуманные и безответственные заявления, о том, что для реализации индийского и японского проектов были закрыты два ковидных отделения в НЦКТ абсолютно ложные и бросают тень на межгосударственные отношения Кыргызстана как с Индией, так и с Японией, порочат политику Президента и Правительства и боюсь, скажутся на инвестиционном климате", - посетовал он.

Акпай Сарыбаев также признал, что в работе Национального центра кардиологии были отдельные недочеты.

"К примеру, по одному договору поставщик просрочил поставку на 17 дней, а отдел закупок не выставил штрафные санкции. Этот недочет уже устранен. Есть и другие незначительные недочеты, которые тоже уже устранены", - добавил он.