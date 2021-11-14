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Лунное затмение будет видно в Бишкеке вечером в пятницу, 19 ноября

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- Александр Тузов
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Небесная феерия начнется в 17.35 бишкекского времени, как только полная Луна начнет на северо-востоке подниматься из-за линии горизонта. Условия наблюдения затмения в Бишкеке - чистый горизонт.

Одновременно Солнце скроется за линией горизонта в противоположной, юго-западной, части небосклона.

Обо всем этом эксклюзивно для VB.KG рассказал астроном-любитель из пригородной Лебединовки Ысык-Атинского района Леонид Кукин, на основе астрономических печатных справочников и авторитетных сайтов Интернета.

Еще подробности таковы. Лунное затмение в Бишкеке продлится 28 минут, с 17.35 до 18.03. Причем бишкекский максимум затмения будет в 17.38, когда земная тень закроет 73,5 процента лунного диска.

Примерно также лунное затмение будет наблюдаться и во всем северо-восточном Кыргызстане, в Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областях.

А на ночной половине Северного Полушария всей планеты Земля это лунное затмение будет продолжаться гораздо дольше. Более полутора часов его смогут наблюдать в разных фазах в восточной половине России, в Северной Европе и в Северной Америке.


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URL: https://www.vb.kg/409282
Теги:
лунное затмение, лунное затмение в Бишкеке
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