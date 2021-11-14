Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 96.72 - 98.05

В ЕАЭС создадут евразийский ювелирный бренд

42  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ЕАЭС сформируют сравнительный рейтинг экспортных процедур, осуществляемых в государствах Союза в отношении ювелирной продукции, драгоценных металлов и драгоценных камней. Порядок формирования этого рейтинга продлится до конца ноября, сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Данный документ, как отмечается, необходим для эффективного продвижения ювелирной продукции ЕАЭС на рынки третьих стран и совершенствования условий экспорта в самом Союзе.

Предполагается, что рейтинг будет формироваться Евразийским ювелирным экспортным бюро один раз в два года на основе сбора и анализа статистических данных, анализа законодательства стран-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России - в сфере внешней торговли и опроса мнений респондентов в течение не менее десяти календарных месяцев.

Евразийское ювелирное экспортное бюро было учреждено 1 июля текущего года, его цель - продвижение ювелирной отрасли ЕАЭС на глобальном рынке и создание евразийского ювелирного бренда, повышение эффективности экспорта на рынки третьих стран. Перед бюро поставлены задачи по обеспечению высокого качества евразийских изделий, поиску перспективных рынков, содействию евразийским экспортерам в организации выставочно-ярмарочной деятельности за рубежом. Такой подход, как заявлено, позволит заинтересовать зарубежных потребителей и поддержать национальные бренды.

Напомним, что в 2019 году было подписано соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС. В данный момент ведется подготовка к взаимному признанию проб на ювелирных изделиях стран Союза, что также предусмотрено соответствующим соглашением, уже ратифицированым всеми странами пятерки.

Представители ЕЭК, по ее информации, проводят обзорные визиты в государства Союза для ознакомления с работой пробирных организаций. Как только все страны получат положительную оценку, взаимное признание проб вступит в силу.

Соглашение позволит не ставить повторные клейма о пробе золота при экспорте ювелирных украшений из одной страны ЕАЭС в другую, что даст возможность избежать дополнительных финансовых и временных затрат при продаже товара.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409292
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  