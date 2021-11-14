В ЕАЭС создадут евразийский ювелирный бренд

В ЕАЭС сформируют сравнительный рейтинг экспортных процедур, осуществляемых в государствах Союза в отношении ювелирной продукции, драгоценных металлов и драгоценных камней. Порядок формирования этого рейтинга продлится до конца ноября, сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Данный документ, как отмечается, необходим для эффективного продвижения ювелирной продукции ЕАЭС на рынки третьих стран и совершенствования условий экспорта в самом Союзе.

Предполагается, что рейтинг будет формироваться Евразийским ювелирным экспортным бюро один раз в два года на основе сбора и анализа статистических данных, анализа законодательства стран-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России - в сфере внешней торговли и опроса мнений респондентов в течение не менее десяти календарных месяцев.

Евразийское ювелирное экспортное бюро было учреждено 1 июля текущего года, его цель - продвижение ювелирной отрасли ЕАЭС на глобальном рынке и создание евразийского ювелирного бренда, повышение эффективности экспорта на рынки третьих стран. Перед бюро поставлены задачи по обеспечению высокого качества евразийских изделий, поиску перспективных рынков, содействию евразийским экспортерам в организации выставочно-ярмарочной деятельности за рубежом. Такой подход, как заявлено, позволит заинтересовать зарубежных потребителей и поддержать национальные бренды.

Напомним, что в 2019 году было подписано соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС. В данный момент ведется подготовка к взаимному признанию проб на ювелирных изделиях стран Союза, что также предусмотрено соответствующим соглашением, уже ратифицированым всеми странами пятерки.

Представители ЕЭК, по ее информации, проводят обзорные визиты в государства Союза для ознакомления с работой пробирных организаций. Как только все страны получат положительную оценку, взаимное признание проб вступит в силу.

Соглашение позволит не ставить повторные клейма о пробе золота при экспорте ювелирных украшений из одной страны ЕАЭС в другую, что даст возможность избежать дополнительных финансовых и временных затрат при продаже товара.