Жапаров напомнил кандидатам об уголовной статье за подкуп голосов

Президент КР Садыр Жапаров предупредил кандидатов в депутаты и избирателей об уголовной ответственности за подкуп голосов. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

"Уважаемые кыргызстанцы!

Граждане, которые продают и покупают голоса на выборах, будут привлечены к ответственности. При выявлении таких фактов, вам грозит от полутора до двух с половиной лет. В Уголовном кодексе есть такая статья. Следовательно, избиратели не должны продавать свои голоса, кандидаты не должны заниматься подкупом. Если такие факты обнаружатся, правоохранительные органы принимайте жесткие решительные меры. Отныне мы внедрим традицию честных выборов в Кыргызстане. Пусть предыдущие выборы останутся лишь историей.

Уголовный Кодекс Кыргызской Республики. Статья 192. Подкуп избирателей

1. Подкуп избирателей путем выплаты либо распространения денежных средств, вручения материальных ценностей или способствования в получении какой-либо должности или иных благ в период проведения выборов -

наказывается штрафом IV категории.

2. То же деяние, совершенное кандидатом в Президенты Кыргызской Республики, кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики или местного кенеша, кандидатом в другие выборные органы государственной власти и органы местного самоуправления, а равно супругой (супругом), близкими родственниками кандидата и уполномоченными представителями, доверенными лицами, наказывается штрафом V категории или лишением свободы I категории.

1- категория: для несовершеннолетних - до одного года шести месяцев, для других физических лиц - до двух лет шести месяцев лишение свободы", - написал глава государства.