Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 96.72 - 98.05

В Бишкеке состоялся турнир на кубок президента по шахматам среди детей

201  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов, 14 ноября, принял участие в церемонии закрытия турнира на кубок президента страны по шахматам среди детей.

В турнире участвовало 350 детей со всех областей республики. Соревнования прошли в 7 туров по швейцарской системе по 5 возрастным категориям.

Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов передал приветствие от президента, который пожелал юным шахматистам высоких достижений.

Также он подчеркнул, что шахматы являются древней игрой для людей высоких кругов, управлявшими государствами. По его словам, данная игра развивают остроту и быстроту мышления, и призвал родителей направлять в секции по шахматам своих детей, которые будут в будущем прославлять страну на международных соревнованиях.

Также госсекретарь отметил важность усиления мер руководителей соответствующих ведомств по популяризации шахмат в стране.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409305
Теги:
дети, спорт, турнир, шахматы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  