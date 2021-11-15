В Бишкеке состоялся турнир на кубок президента по шахматам среди детей

Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов, 14 ноября, принял участие в церемонии закрытия турнира на кубок президента страны по шахматам среди детей.

В турнире участвовало 350 детей со всех областей республики. Соревнования прошли в 7 туров по швейцарской системе по 5 возрастным категориям.

Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов передал приветствие от президента, который пожелал юным шахматистам высоких достижений.

Также он подчеркнул, что шахматы являются древней игрой для людей высоких кругов, управлявшими государствами. По его словам, данная игра развивают остроту и быстроту мышления, и призвал родителей направлять в секции по шахматам своих детей, которые будут в будущем прославлять страну на международных соревнованиях.

Также госсекретарь отметил важность усиления мер руководителей соответствующих ведомств по популяризации шахмат в стране.