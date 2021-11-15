В Бишкеке ищут 13-летнюю девочку

Об этом сообщают пользователи соцсетей. В Инстаграм, в группе black_list.kg говорится, что 13-летняя Мырзаайым Каниметова вчера, 14 ноября, вышла из дома в 14 часов и до сих пор не вернулась. Последний раз выходила на связь в 19 часов, сказала, что находится неподалеку от дома (район Юнусалиева/Ахунбаева) и скоро придет. С тех пор телефон отключен.

Была одета в черное пальто, длиной до колен, черную фуражку, черные брюки, черные сапоги. Также был черный рюкзак, на котором много цветных значков.

Рост 155 сантиметров, волосы черные, короткая стрижка.

Если кто-то видел ее или владеет какой-либо информацией, просьба связаться по номерам: 0707-05-92-28; 0501-99-96-76.