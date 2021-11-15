По факту вымогательства задержаны следователи ОВД Аламудунского района

Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. 13 ноября 2021 года ГКНБ в ходе следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства, зарегистрированного в ЕРПП по статье 326 часть 1 УК КР (Вымогательство взятки), совместно с СВР МВД задержаны следователи ОВД Аламудунского района ГУВД Чуйской области.

Так, следователи вымогали у гражданина КР "Н.Д." денежные средства в размере 70 тыс. сом за прекращение досудебного производства по факту мошенничества.

Установлено, что 10 ноября 2021 года следователи "Г.М.Ш." и "Б.К.Н." через банковскую карту одного из банков города Бишкек получили от представителя "Н.Д."-"А.И." 70 тысяч сомов. После чего, 12 ноября 2021 года следователем "Г.М.Ш." вынесено постановление о прекращении досудебного производства по факту мошенничества в отношении гражданина "Н.Д.".

Один из задержанных следователей ОВД Аламудунского района ГУВД Чуйской области, "Г.М.Ш." в порядке предусмотренного ст.98 УПК водворен в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия.