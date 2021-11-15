В ЦИК запущена автоматизированная система прозрачности избирательных фондов

В рамках Плана мер по финансовой прозрачности избирательного процесса, разработана и внедрена в эксплуатацию автоматизированная система прозрачности избирательных фондов кандидатов и политических партий "Финансовая прозрачность" (АИС ФП). Об этом сообщает контрольно-ревизионная группа ЦИК (КРГ).
Уточняется, что согласно законодательным нормам, кандидаты и политические партии для финансирования избирательной кампании формируют свои избирательные фонды. Средства избирательных фондов зачисляются на специальные счета банковских учреждений и могут формироваться за счет:
Средства избирательных фондов могут использоваться только на покрытие расходов, связанных с проведением выборной кампании. Все расчеты между кандидатом, политической партией и физическими, юридическими лицами за выполнение работ/оказание услуг осуществляются на договорной основе и только в безналичном порядке.
Стандарт финансовой прозрачности избирательного процесса, внедренный в ЦИК, заключается в том, чтобы посредством автоматизированной информационной системы "Финансовая прозрачность" (АИС ФП) отображать на официальном сайте ЦИК точные детальные сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов и политических партий в формате:
Информация, получаемая из банковских учреждений через систему межведомственного электронного взаимодействия "Тундук", автоматически отображается на сайте ЦИК на странице "Талапкер /Избирательный фонд".
Информация публикуется с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне (т.е. с согласия вносителя средств на открытую публикацию данных).
Контрольно-ревизионная группа ЦИК (КРГ) в рамках своих полномочий контролирует и анализирует полученные банковские сведения.
Предметом контроля КРГ являются:
Проверке подлежат все транзакции на наличие кодов платежей, полного описания назначения платежей, исключения анонимных пожертвований от неидентифицированных субъектов.
Возможности АИС ФП ЦИК позволяют идентифицировать каждого отправителя и получателя денежных средств.
На сегодняшний день, в результате проведенного КРГ анализа были зафиксированы нарушения по завышению пределов поступлений пожертвований в качестве собственных средств кандидатов и добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, нарушения по неполному заполнению поля "назначение платежа", отсутствию кода платежа ГКПО и пр.
Для устранения всех недочетов проводится информационно-разъяснительная работа с кандидатами и политическими партиями по правилам формирования и расходования средств избирательных фондов, расчетов с физическими и юридическими лицами на договорной основе, по правилам заполнения платежных поручений, даются консультации по применению кодов платежей.