В ЦИК запущена автоматизированная система прозрачности избирательных фондов

В рамках Плана мер по финансовой прозрачности избирательного процесса, разработана и внедрена в эксплуатацию автоматизированная система прозрачности избирательных фондов кандидатов и политических партий "Финансовая прозрачность" (АИС ФП). Об этом сообщает контрольно-ревизионная группа ЦИК (КРГ).

Уточняется, что согласно законодательным нормам, кандидаты и политические партии для финансирования избирательной кампании формируют свои избирательные фонды. Средства избирательных фондов зачисляются на специальные счета банковских учреждений и могут формироваться за счет:

собственных средств кандидата, политической партии; добровольных пожертвований граждан и юридических лиц, за исключением запрещенных пожертвований, в число которых входят анонимные пожертвования.

Средства избирательных фондов могут использоваться только на покрытие расходов, связанных с проведением выборной кампании. Все расчеты между кандидатом, политической партией и физическими, юридическими лицами за выполнение работ/оказание услуг осуществляются на договорной основе и только в безналичном порядке.

Стандарт финансовой прозрачности избирательного процесса, внедренный в ЦИК, заключается в том, чтобы посредством автоматизированной информационной системы "Финансовая прозрачность" (АИС ФП) отображать на официальном сайте ЦИК точные детальные сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов и политических партий в формате:

когда, от кого, сколько поступило денежных средств на спецсчет, когда, кому, за какие товары и услуги и сколько израсходовано.

Информация, получаемая из банковских учреждений через систему межведомственного электронного взаимодействия "Тундук", автоматически отображается на сайте ЦИК на странице "Талапкер /Избирательный фонд".

Информация публикуется с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне (т.е. с согласия вносителя средств на открытую публикацию данных).

Контрольно-ревизионная группа ЦИК (КРГ) в рамках своих полномочий контролирует и анализирует полученные банковские сведения.

Предметом контроля КРГ являются:

субъекты внесения денежных средств (разрешенные, запрещенные) в избирательные фонды кандидатов и политических партий, пределы сумм поступлений и расходов от каждого субъекта (так как имеются четкие пределы разрешенных сумм по каждому объекту), сроки проведения финансовых операций.

Проверке подлежат все транзакции на наличие кодов платежей, полного описания назначения платежей, исключения анонимных пожертвований от неидентифицированных субъектов.

Возможности АИС ФП ЦИК позволяют идентифицировать каждого отправителя и получателя денежных средств.

На сегодняшний день, в результате проведенного КРГ анализа были зафиксированы нарушения по завышению пределов поступлений пожертвований в качестве собственных средств кандидатов и добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, нарушения по неполному заполнению поля "назначение платежа", отсутствию кода платежа ГКПО и пр.

Для устранения всех недочетов проводится информационно-разъяснительная работа с кандидатами и политическими партиями по правилам формирования и расходования средств избирательных фондов, расчетов с физическими и юридическими лицами на договорной основе, по правилам заполнения платежных поручений, даются консультации по применению кодов платежей.