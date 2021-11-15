Более 4 600 абонентам отключат электроэнергию за дебиторскую задолженность

Во избежание неудобств "Северэлектро" призывает абонентов оплатить счета за электроэнергию своевременно.

С 16 ноября 2021 года автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электроэнергии ОАО "Северэлектро" произведет в городе Бишкеке дистанционное отключение более 4 600 абонентов за дебиторскую задолженность.

Отметим, общая дебиторская задолженность абонентов по городу Бишкек составила более 12,1 миллиона сомов.

В персс-службе предприятия также отмечают, что для удобства горожан функционирует мобильное приложение "Северэлектро", а также на сайте распредкомпании https://se.kg действует рубрика "Баланс абонента", с помощью которых все абоненты ОАО "Северэлектро", включая бытовых и промышленных абонентов, могут в любой момент увидеть своё состояние лицевого счета. Помимо этого, абоненты могут узнать свой баланс, позвонив в круглосуточный колл-центр "Северэлектро" по номеру 1209 или написать сообщение на WhatsApp по номеру 0551 001209.

Также абоненты могут оплатить счета за электроэнергию через платежные терминалы Quickpay, Pay24, UMAI, KICB, MSТС (Касса-24), Megacom, О!, Оной, в том числе через электронные кошельки О!, MegaPay, UMAI, Элсом, в кассах РСК Банка, Керемет Банка, Дос Кредо Банка, Бакай Банка, Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН, Халык Банка, КICВ Банка, Оптима Банка, а также ГП "Кыргызпочтасы" принимают платежи за электроэнергию в режиме реального времени