В Чуйском районе задержан подозреваемый в краже кабеля на 179 тысяч сомов

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. 1 ноября 2021 года в дежурную часть органов внутренних дел Чуйского района поступило сообщение о том, что в ночь на 1 ноября неизвестные лица тайно похитили 400 метров телефонного кабеля

принадлежащего одной из акционерных обществ расположенных в Чуйском районе. Тем самым причинили ущерб на общую сумму 80 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 200 (Кража) УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области ОВД Чуйского района по подозрению в совершении данного преступления был доставлен в органы внутренних дел С.О., 1994 года рождения.

В ходе досудебного производства сотрудниками милиции было установлено причастность задержанного еще к одному аналогичному преступлению, где было похищено более 500 метров кабеля, общий причиненный ущерб которого составил 99 тысяч сомов. Данный факт также был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 200 (Кража) УК КР.

Досудебное производство продолжается.