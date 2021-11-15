В колонии №1 пресечена попытка передачи осужденным денежных средств

10 ноября 2021 года сотрудниками исправительной колонии №1 службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции, расположенной в селе Молдовановка Аламудунского района Чуйской области, пресечена попытка передачи осужденным денежных средств.

В частности, при проверке передачи, предназначенной для одного осужденных, обнаружены денежные средства в размере 15 тысяч сомов, которые ухищренным способом были сокрыты в подкладе кармана куртки.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП, начато досудебное производство.