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В колонии №1 пресечена попытка передачи осужденным денежных средств

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- Айжан Мамбеталиева
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10 ноября 2021 года сотрудниками исправительной колонии №1 службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции, расположенной в селе Молдовановка Аламудунского района Чуйской области, пресечена попытка передачи осужденным денежных средств.

В частности, при проверке передачи, предназначенной для одного осужденных, обнаружены денежные средства в размере 15 тысяч сомов, которые ухищренным способом были сокрыты в подкладе кармана куртки.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП, начато досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/409318
Теги:
ГСИН, Чуйская область, деньги
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