В КР отношение властей к строительству спортобъектов остается прежним

Начало строительства нового спорткомплекса на южной магистрале Бишкека пока что не определено. Об этом честно депутатам Жогорку Кенеша министр культуры, информаци, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов. И судя по всему, сроки возведения жизненно необходимых объектов еще долго будут отодвигаться.

Еще в октябре 2019 года правительство выделило 30 гектаров земли на южной окраине столицы для возведения спортивного городка. В нем должны быть построены крытый стадион, бассейн, несколько тренировочных залов и другие объекты. Но до сегодняшнего года ни один экскаватор там и не появился. Почему? Интересная и грустная история. В декабре 2019 года теперь уже бывший вице-мэр столицы Азиз Алымкулов рассказывал журналистам о выделении Госагентству по физической культуре и спорту уже 18 гектаров (куда подевались 12 га.- остается только догадываться). Однако, этот секрет полишенеля вскоре раскрылся. Примерно через полгода в республике разразился скандал из-за планов правительства возвести на этих гектарах административный центр, но в результате ни спорткомплекс, ни административный центр так и не начали строить.

Но и это еще не все. Как сказал далее депутатам министр Жаманкулов, на сегодня эти 18 гектаров не сформированы (угол канала и южной магистрали) были предоставлены неким физическим лицам, с которым идут судебные тяжбы. А суды понятное дело, у нас могут продолжаться до бесконечности. Следовательно, вопрос строительства спортивного городка может не решиться еще очень долго. Тщетно выяснять: почему вместо 30 гектаров было выделено только 18, кто такие эти загадочные физические лица. Легче узнать военную тайну, чем разобраться в незаконных чиновничьих деяниях.

Вообще отношение властей к вопросам строительства спортивных объектов - более чем странный. Во всех государствах Центральной Азии сооружены прекрасные футбольные арены. В Таджикистане, к примеру, почти в каждой области возведены современные стадионы, в Туркменистане - есть несколько шикарных Дворцов спорта, а об Узбекистане и Казахстане говорить не нужно. В этих странах проводятся даже чемпионаты мира.

В Кыргызстане с 1991 года не был построен ни один крупный стадион, или крытый спорткомплекс, но чиновники по этому поводу не сильно горюют. Никто из мэрии, правительства, Госагентства по спорту даже не пытался вернуть государству незаконно приватизированный стадион "Сельмашевец". Даже всемогущему Газпрому не дали возможности построить на месте Малой арене стадиона имени Долена Омурзакова современный спорткомплекс под крышей. А ведь экс-президент Алмазбек Атамбаев уверял общественность, что такой объект обязательно будет возведен.

Завис вопрос и со строительством в нашем городе современного футбольного стадиона. Сначала его хотели возвести тоже на Южной магистрале столицы, но затем пошли разговоры о выделении участка на территории Сокулукского района, но и этим намерениям не суждено было сбыться. Инвестор проекта - Международная федерация футбола не дождалась решения наших властей о выделении места для строительства стадиона и перенаправила эти средства в другие страны.

Международные спортивные организации уже не разрешают проводить в Бишкеке состязания даже азиатского уровня, молодым спортсменам негде совершенствовать свое мастерство, зато в городе с ураганной скоростью продолжается строительство элитных высоток. Уже мало становится желающих приобретать это жилье, но элитки строят, строят, строят.