За неделю в Кыргызстане сотрудники ГУОБДД остановили 220 пьяных водителей

ГУОБДД: Сотрудниками ГУОБДД на территории республики были проведены рейдовые мероприятия с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и недопущения грубых нарушений ПДД.
За минувшую неделю по республике выявлено 11 тысяч 961 нарушений ПДД. Из них:
- за превышение водителями скоростного режима –1 тысяча 434;
- за управление ТС без соответствующих документов ПДД - 204;
- за нарушение правил эксплуатации ТС – 3 тысячи 994;
- за нарушения порядка регистрации ТС – 72;
- за подложные гос.номера –9;
- без гос.номера – 21;
- за невыполнения водителем ТС требований сотрудников уполномоченных органов – 6;
- автохулиганство – 8;
- за нарушение ПДД пешеходами – 151;
- за переоборудование ТС – 79;
- за перевозку опасного груза – 2;
- за неподчинение требованиям дорожных знаков – 5 тысяч 298;
- за управление ТС с тонированными стеклами – 23;
- за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения – 220;
- водворены на штрафную стоянку – 689.
ГУОБДД МВД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой помнить, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям. Все участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования правила и должны помнить, что порядок на дороге начинается с каждого гражданина.