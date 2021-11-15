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За неделю в Кыргызстане сотрудники ГУОБДД остановили 220 пьяных водителей

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- Айжан Мамбеталиева
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ГУОБДД: Сотрудниками ГУОБДД на территории республики были проведены рейдовые мероприятия с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и недопущения грубых нарушений ПДД.

За минувшую неделю по республике выявлено 11 тысяч 961 нарушений ПДД. Из них:

- за превышение водителями скоростного режима –1 тысяча 434;

- за управление ТС без соответствующих документов ПДД - 204;

- за нарушение правил эксплуатации ТС – 3 тысячи 994;

- за нарушения порядка регистрации ТС – 72;

- за подложные гос.номера –9;

- без гос.номера – 21;

- за невыполнения водителем ТС требований сотрудников уполномоченных органов – 6;

- автохулиганство – 8;

- за нарушение ПДД пешеходами – 151;

- за переоборудование ТС – 79;

- за перевозку опасного груза – 2;

- за неподчинение требованиям дорожных знаков – 5 тысяч 298;

- за управление ТС с тонированными стеклами – 23;

- за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения – 220;

- водворены на штрафную стоянку – 689.

ГУОБДД МВД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой помнить, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям. Все участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования правила и должны помнить, что порядок на дороге начинается с каждого гражданина.


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URL: https://www.vb.kg/409322
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