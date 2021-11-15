Пришли из "Северэлектро" и оторвали все провода от трехфазки

В Бишкеке жители сообщают, что компания "Северэлектро" отключает частные дома от трехфазных вводов.

"Сегодня пришли из "Северэлектро", оторвали все провода от трехфазки, именно оторвали. Приходили днем , когда братишка был один. До этого Минэнерго говорили, что будут ограничивать через умные счетчики, а по факту действуют таким образом. Мы живем в верхней части села Кок-Жар, газа здесь нет, отапливать надо либо электричеством, либо углем. Во-первых, уголь дорогой, во вторых, его нет. Также говорят про экологию, что частный сектор топится углем и поэтому воздух грязный. Альтернативы не дают", - сообщил в редакцию VB.KG читатель Самат.

Напомним, что раннее распределительная компания ОАО "Северэлектро" сообщила, что установила на счетчиках потребителей лимит мощности потребления электроэнергии. Для абонентов с однофазным вводом лимит мощности установлен до 5 кВт, для абонентов с трехфазным вводом лимит установлен до 10 кВт.

Также компания сообщала, что проводятся обходы абонентов на предмет соответствия использования разрешенной мощности и соблюдения требований технических условий (ТУ) на цели отопления и обогрева.