Сотрудниками милиции Чуйской области задержан подозреваемый в краже

В ОВД Аламудунского района с заявлением обратилась жительница села Маевка У.Н., она просила принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 7 ноября 2021 года совершили кражу из магазина денежные средства и продукты питания. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Аламудунского района согласно ст. 200 (Кража) УК Кыргызской Республики. Было начато

досудебное производство.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района был установлен и доставлен ОВД района ранее судимый 26-летний И.У. Задержанный водворен в ИВС. В настоящий момент сотрудники милиции проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям. Досудебное производство продолжатся.