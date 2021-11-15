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Сотрудниками милиции Чуйской области задержан подозреваемый в краже

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- Айжан Мамбеталиева
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В ОВД Аламудунского района с заявлением обратилась жительница села Маевка У.Н., она просила принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 7 ноября 2021 года совершили кражу из магазина денежные средства и продукты питания. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Аламудунского района согласно ст. 200 (Кража) УК Кыргызской Республики. Было начато

досудебное производство.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района был установлен и доставлен ОВД района ранее судимый 26-летний И.У. Задержанный водворен в ИВС. В настоящий момент сотрудники милиции проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям. Досудебное производство продолжатся.


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URL: https://www.vb.kg/409330
Теги:
Аламудунский район, кража, Чуйская область, ГУВД
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