МЧС напоминает: Как избежать отравление угарным газом

Информацию об этом сообщают сотрудники МЧС.

Согласно этой информации, необходимо:

использовать только исправное оборудование - врещины в печной кладке, засоренный дымоход и тому подобные "мелочи" способны привести к тяжелым последствиям; позаботиться о хорошей вентиляции - в городских квартирах отравления случаются как раз в период межсезонья: центральное отопление не включено, от сырости и холода жильцы спасаются, используя газовые плиты; не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели.

И отдельный совет автолюбителям: не работайте в гараже при работающем двигателе.

В случае происшествия звоните на номер - "112".