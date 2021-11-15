МЧС напоминает: Как избежать отравление угарным газом

Информацию об этом сообщают сотрудники МЧС.
Согласно этой информации, необходимо:
- использовать только исправное оборудование - врещины в печной кладке, засоренный дымоход и тому подобные "мелочи" способны привести к тяжелым последствиям;
- позаботиться о хорошей вентиляции - в городских квартирах отравления случаются как раз в период межсезонья: центральное отопление не включено, от сырости и холода жильцы спасаются, используя газовые плиты;
- не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели.
И отдельный совет автолюбителям: не работайте в гараже при работающем двигателе.
В случае происшествия звоните на номер - "112".