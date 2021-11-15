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МЧС напоминает: Как избежать отравление угарным газом

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- Айжан Мамбеталиева
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Информацию об этом сообщают сотрудники МЧС.

Согласно этой информации, необходимо:

  1. использовать только исправное оборудование - врещины в печной кладке, засоренный дымоход и тому подобные "мелочи" способны привести к тяжелым последствиям;
  2. позаботиться о хорошей вентиляции - в городских квартирах отравления случаются как раз в период межсезонья: центральное отопление не включено, от сырости и холода жильцы спасаются, используя газовые плиты;
  3. не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели.

И отдельный совет автолюбителям: не работайте в гараже при работающем двигателе.

В случае происшествия звоните на номер - "112".


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URL: https://www.vb.kg/409331
Теги:
МЧС, Кыргызстан, профилактика
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