В Токтогульском районе сгорел бензовоз

Пресс-центр МЧС сообщает, что вчера, 14 ноября, на 238-километре автодороги Бишкек-Ош неподалеку от сельского округа Жаны-Жол Токтогульского района загорелся бензовоз.

На место происшествия в 14 часов 30 минут был привлечен один пожарный расчет из пожарно-спасательной части №97 отдела МЧС Токтогульского района.

Пожарные локализовали огонь в 15 часов 42 минуты, полностью был потушен в 17 часов.

В результате пожара был обнаружен труп неизвестного мужчины (данные уточняются). Также уточняется и причина пожара.