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В Бишкеке поставщики диктуют цену на уголь, а штрафуют торговцев

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- Наталья Крайнова
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"В завышении цен на уголь виноваты поставщики, которые самовольно повышают стоимость, при доставке с месторождения Кара-Кече в Бишкек", - таким мнением с корреспондентом VB.KG поделился владелец топливной базы на улице Мурманской.

В Бишкеке в минувшие выходные уголь с месторождения Кара-Кече стоил от 5500 сомов за тонну, несмотря на установленные Госантимонополией - 4500 сомов. Продавцов регулярно предупреждают о недопущении завышения цен на уголь. Некоторых торговцев даже штрафуют.

"Мы не можем торговать себе с убыток. Проблема в том, что поставщики повышают цену. Хотя нам известно, что сами они покупают уголь на складах Кара-Кече в Нарынской области по 1300 сомов за тонну, а нам здесь продают уже по пять тысяч сомов. У нас есть соответствующие накладные. Когда к нам приходят с проверками и требуют продавать по 4500 сомов, мы можем лишь закрыться. Может быть чиновникам сначала навести порядок в сфере поставок угля?", - говорит продавец топливной базы на улице Муромской.


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URL: https://www.vb.kg/409341
Теги:
Госантимонополия, уголь, цены, Бишкек, повышение цен
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