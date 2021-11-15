Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 96.72 - 98.05

Завершился турнир по шахматам за Кубок президента Кыргызстана (фото)

149  0
- Вячеслав Аникин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Седьмой по счету розыгрыш Кубка президента страны по шахматам завершился в минувшее воскресенье в столичной школе-гимназии "Газпром-детям". За звания победителей в пяти возрастных категориях боролись более 300 юных поклонников Каиссы почти из всех регионов республики.

Главный судья соревнований Сардарбек Нурдин уулу перед началом состязаний сообщил корреспонденту VB.KG: "Престиж наших соревнований растет с каждым годом. Если раньше в них мог принять участие любой юный шахматист, то сейчас во всех областях страны проходят отборочные турниры, кроме того, в соревнованиях могут сражаться спортсмены, достойно сыгравшие за рубежом и входящие в топ-5 лучших поклонников этой Древней игры Кыргызстана. Поэтому ожидаю упорную турнирную борьбу и даже сенсации".

Прав был главный судья соревнований.Выше всяческих похвал выступил на турнире представитель Иссык-Кульской области 14-летний Эржан Жакшылыков. Он завоевал победу за тур до окончания чемпионата, скорее всего, после тщательного подсчета его побед и завоевания необходимых баллов, он станет мастером ФИДЕ.

Землячка Эржана - 12-летняя Эдиса Бердибаева состязалась в турнире... мальчиков. По словам, родителей шахматистки, их дочери не интересно сражаться с девочками, но и в мальчишеском турнире она выступила очень уверенно.

14-летняя Бегимай Жаныбекова из столичного детского шахматного центра Бактыгуль Тиленбаевой раньше на детских турнирах была скромным статистом, но в последний год значительно прибавила в мастерсте и сейчас сражается на равных с лучшими шахматистками в своей возрастной категории.

Ранее не очень уверенно выступал и 8-летний бишкекчанин Искендер Муканов, но в прошедшем турнире он уже на равых боролся с лидерами своей возрастной группы.А это значит, что мальчишка уже по-взрослому стал относиться к своему увлечению.

И таких подобных примеров можно было привести много. Как сообщили в Федерации шахмат Кыргызстана, в республике ежегодно увеличивается число юных поклонников Каиссы. Родители хотят видеть своих детей умными, грамотными людьми, поэтому и отдают своих чад в секции по этому виду спорта.

Победителями турнира стали: (возрастная категория до 6 лет) столичные шахматисты Рахим Бекназаров и Акмаржана Зарлыкова, (до 8 лет) Искендер Муканов (детский шахматный центр Бактыгуль Тиленбаевой) и Жибек Сагынбаева ( столиная ДЮСШ). В возрастной категории до 10 лет победили Байэл Мурадылов и Айжан Сабырбекова (оба шахматный клуб "Гардэ"). Представители этого клуба - Эмир Бекназаров и Аяна Абаева - перенвствовали и возрастной категории до 12 лет. Среди 14-летних шахматистов золотые медали завоевали Эржан Жакшылыков (Иссык-Кульская область) и Бегимай Жаныбекова (шахматный центр Бактыгуль Тиленбаевой).

После окончания соревнований, победителей, призеров и участников поздравил Uоссекретарь Кыргызстана Суйунбек Касмамбетов. Он заявил, что шахматы способны развить в человеке способности к аналитическому мышлению, собранности, умению найти выход из любой сложной ситуации и пожелал юным поклонникам Каиссы новых спортивных побед и достижений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409343
Теги:
шахматы, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  