Завершился турнир по шахматам за Кубок президента Кыргызстана (фото)

Седьмой по счету розыгрыш Кубка президента страны по шахматам завершился в минувшее воскресенье в столичной школе-гимназии "Газпром-детям". За звания победителей в пяти возрастных категориях боролись более 300 юных поклонников Каиссы почти из всех регионов республики.

Главный судья соревнований Сардарбек Нурдин уулу перед началом состязаний сообщил корреспонденту VB.KG: "Престиж наших соревнований растет с каждым годом. Если раньше в них мог принять участие любой юный шахматист, то сейчас во всех областях страны проходят отборочные турниры, кроме того, в соревнованиях могут сражаться спортсмены, достойно сыгравшие за рубежом и входящие в топ-5 лучших поклонников этой Древней игры Кыргызстана. Поэтому ожидаю упорную турнирную борьбу и даже сенсации".

Прав был главный судья соревнований.Выше всяческих похвал выступил на турнире представитель Иссык-Кульской области 14-летний Эржан Жакшылыков. Он завоевал победу за тур до окончания чемпионата, скорее всего, после тщательного подсчета его побед и завоевания необходимых баллов, он станет мастером ФИДЕ.

Землячка Эржана - 12-летняя Эдиса Бердибаева состязалась в турнире... мальчиков. По словам, родителей шахматистки, их дочери не интересно сражаться с девочками, но и в мальчишеском турнире она выступила очень уверенно.

14-летняя Бегимай Жаныбекова из столичного детского шахматного центра Бактыгуль Тиленбаевой раньше на детских турнирах была скромным статистом, но в последний год значительно прибавила в мастерсте и сейчас сражается на равных с лучшими шахматистками в своей возрастной категории.

Ранее не очень уверенно выступал и 8-летний бишкекчанин Искендер Муканов, но в прошедшем турнире он уже на равых боролся с лидерами своей возрастной группы.А это значит, что мальчишка уже по-взрослому стал относиться к своему увлечению.

И таких подобных примеров можно было привести много. Как сообщили в Федерации шахмат Кыргызстана, в республике ежегодно увеличивается число юных поклонников Каиссы. Родители хотят видеть своих детей умными, грамотными людьми, поэтому и отдают своих чад в секции по этому виду спорта.

Победителями турнира стали: (возрастная категория до 6 лет) столичные шахматисты Рахим Бекназаров и Акмаржана Зарлыкова, (до 8 лет) Искендер Муканов (детский шахматный центр Бактыгуль Тиленбаевой) и Жибек Сагынбаева ( столиная ДЮСШ). В возрастной категории до 10 лет победили Байэл Мурадылов и Айжан Сабырбекова (оба шахматный клуб "Гардэ"). Представители этого клуба - Эмир Бекназаров и Аяна Абаева - перенвствовали и возрастной категории до 12 лет. Среди 14-летних шахматистов золотые медали завоевали Эржан Жакшылыков (Иссык-Кульская область) и Бегимай Жаныбекова (шахматный центр Бактыгуль Тиленбаевой).

После окончания соревнований, победителей, призеров и участников поздравил Uоссекретарь Кыргызстана Суйунбек Касмамбетов. Он заявил, что шахматы способны развить в человеке способности к аналитическому мышлению, собранности, умению найти выход из любой сложной ситуации и пожелал юным поклонникам Каиссы новых спортивных побед и достижений.