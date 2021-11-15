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ВОЗ запускает новый проект по борьбе с неинфекционными заболеваниями

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- Айжан Мамбеталиева
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Запускается новый проект Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного диабетического фонда по борьбе с неинфекционными заболеваниями с акцентом на диабет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный диабетический фонд (ВДФ) провели мероприятие высокого уровня с целью официального запуска нового трёхлетнего проекта по улучшению доступа к профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ) с уделением особого внимания диабету. Данный проект будет реализовываться в Кыргызстане и в Узбекистане с общим бюджетом для двух стран более одного миллиона долларов на три года.

Во время официальной церемонии подписания проектного соглашения между Всемирным диабетическим фондом и Европейским региональным бюро ВОЗ были приглашены представители Министерств здравоохранения Кыргызстана и Узбекистана, а также ключевые заинтересованные партнёры на страновом уровне.

"Мы очень рады, что можем продолжить борьбу с неинфекционными заболеваниями в Кыргызстане и Узбекистане", - сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Диабет оборачивается трагической потерей как для людей, так и для экономики. Данный проект представляет собой серьезный шаг вперед, и его влияние будет заметно не только в двух странах, но и во всем Европейском регионе, поскольку его прогресс будет отмечен, распространен и, надеюсь, воспроизведен", - отметил он.

В свою очередь Алымкадыр Бейшеналиев, министр здравоохранения нашей страны выразил благодарность директору Европейского регионального бюро ВОЗ и представителю Всемирного диабетического фонда и всем другим партнерам и обозначил необходимость реализации такого проекта в Кыргызстане.

По оценкам ВОЗ, стандартизованная по возрасту распространенность диабета в Кыргызстане составила примерно 8,8 процентов в 2013 году, что почти в два раза больше, чем в 1980 году (почти 5 процентов).

Сердечно-сосудистые заболевания и диабет поражают в основном население трудоспособного возраста, нанося обществу серьезные экономические потери. По оценкам, в 2015 году правительство израсходовало 3,7 миллиарда долларов на лечение четырех основных НИЗ (сердечно-сосудистые, онкологические, легочные болезни и диабет).


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URL: https://www.vb.kg/409350
Теги:
ВОЗ, диабет, сахарный диабет, Узбекистан, Кыргызстан, проект, Минздрав
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