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В Бишкеке нашли 13-летнюю Мырзайым, которая пропала вчера вечером

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке нашли 13-летнюю Мырзайым Каниметову, которую родители разыскивали со вчерашнего вечера. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района.

Вчера девочка отключила телефон в 19.00 и не пришла домой. Родители обратились в милицию.

Незамедлительно сотрудниками четвёртого отдела городской милиции УВД Октябрьского района были приняты необходимые меры по активному поиску и розыску пропавшей. В результате милиционеры обнаружили девочку в доме у подруги, проживающей по улице Ш.Руставели.

Родители девочки высказали искреннюю благодарность сотрудникам милиции за своевременное оперативное реагирование и оказанную помощь.

ГУВД Бишкека напоминает, в случае угрозы безопасности гражданам и детям, незамедлительно обращайтесь к ближайшему сотруднику милиции и звоните по номеру 102.


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URL: https://www.vb.kg/409351
Теги:
ГУВД, розыск, Бишкек, пропал ребенок
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