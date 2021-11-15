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Кыргызстан выиграл дело сотового оператора "Мегаком" на $300 миллионов

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- Айжан Мамбеталиева
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Кыргызстан выиграл дело сотового оператора "Мегаком" на сумму более 300 миллионов долларов в международном арбитражном суде в Лондоне.

С июля 2017 года компания "Penwell Business Limited" ("Пенвелл Лимитед"), зарегистрированная на Британских Виргинских островах, вела арбитражное разбирательство против Кыргызстана в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ, требуя выплаты компенсации в размере 298 миллионов долларов.

8 октября 2021 года состав арбитража вынес арбитражное решение, требования истца о компенсации в размере 298 миллионов долларов были отклонены составом арбитров в полном объеме.

5 ноября 2021 года истек срок для подачи ходатайства в высокий суд Лондона для отмены арбитражного решения, и таким образом можно официально подтвердить, что кыргызская сторона окончательно выиграла данный спор на сумму почти 300 миллионов долларов.

Состав трибунала постановил то, что требования истца являются неприемлемыми потому что истец заполучил свои инвестиции в нашей стране посредством коррупции.

Они обозначили, что приобретение "Пенвеллом" компании "БиМоКом" в октябре 2005 года, с последующей продажей 49 процентов доли этой компании в пользу компании "Форнтек", контролируемой в то время Алексеем Елисеевым, свидетельствует о том, что инвестиции "Пенвелл" в Кыргызстане были получены посредством коррупционных практик. Также было обозначено, что в 2010 году, "Пенвелл" пытался восстановить контроль над своим бизнесом с помощью коррупционных практик, прибегая к подкупу судей и прокурорских работников в интересах компании "Пенвелл".

Кабинет министров КР провел соответствующий анализ истории, причин, содержания и итогов арбитражного процесса, а со стороны Министерства юстиции Кыргызской Республики инициирован комплекс мероприятий для повышения защищенности интересов государства в международных арбитражных делах, в том числе через:

¾ совершенствование инвестиционного законодательства, с акцентом на усиление юрисдикционного иммунитета государства;

¾ внедрение инструментов по оценке качества услуг местных или международных юристов, и мониторинга уровня расходов;

¾ развитие местного пула экспертов по арбитражным вопросам для работы с международными юристами;

¾ анализ и разъяснительная работа с госслужащими в группах риска, действия которых имеют потенциал для арбитражных споров.


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URL: https://www.vb.kg/409352
Теги:
Великобритания, суд, Мегаком
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