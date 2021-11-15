В турнир по настольному теннису соревновались 80 спортсменов

В Ассоциации настольного тенниса прошел 27-ой международный турнир памяти первого и единственного мастера спорта СССР в Киргизии по настольному теннису Женишбека Таласбаева.

В турнире приняли участие 80 спортсменов из Таджикистана и Кыргызстана. Разыграно 5 комплектов медалей среди женщин до 45 лет и старше, мужчин до 45 лет и старше и в парном разряде.

По традиции сначала разыграны медали в личном зачете среди женщин старше 45 лет и до 45 лет. Первое место среди женщин старше 45 лет заняла Ирина Хиценко, второе место у Назгуль Ибраевой и третье место у Елены Старжинской.

Среди спортсменок в категории до 45 лет победу одержала Ситора Холикова, серебро у Керемет Рустанбековой, а бронза у Назиры Алиевой.

У мужчин в возрастной группе старше 45 лет победителем стал Бакыт Нишанов, обыграв в финале Закиржана Ташмухамедова, третье место у Азамата Жоробекова.

В категории до 45 лет победу одержал Талгат Сагындыков, второе место – Руслан Култаев и замкнул тройку призёров Жасур Худайбердиев.

Далее были разыграны медали в парном разряде. Чемпионами стали Руслан Култаев и Нуртай Курманалиев. Второе место у Михаила Белоглазова и Таланта Сагындыкова. Третье место у Жасура Худайбердиева и Талгата Сагындыкова.

Победители и призеры награждены дипломами, медалями и ценными призами от Управления физической культуры при поддержке Ассоциации настольного тенниса.