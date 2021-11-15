Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 96.72 - 98.05

В турнир по настольному теннису соревновались 80 спортсменов

70  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ассоциации настольного тенниса прошел 27-ой международный турнир памяти первого и единственного мастера спорта СССР в Киргизии по настольному теннису Женишбека Таласбаева.

В турнире приняли участие 80 спортсменов из Таджикистана и Кыргызстана. Разыграно 5 комплектов медалей среди женщин до 45 лет и старше, мужчин до 45 лет и старше и в парном разряде.

По традиции сначала разыграны медали в личном зачете среди женщин старше 45 лет и до 45 лет. Первое место среди женщин старше 45 лет заняла Ирина Хиценко, второе место у Назгуль Ибраевой и третье место у Елены Старжинской.

Среди спортсменок в категории до 45 лет победу одержала Ситора Холикова, серебро у Керемет Рустанбековой, а бронза у Назиры Алиевой.

У мужчин в возрастной группе старше 45 лет победителем стал Бакыт Нишанов, обыграв в финале Закиржана Ташмухамедова, третье место у Азамата Жоробекова.

В категории до 45 лет победу одержал Талгат Сагындыков, второе место – Руслан Култаев и замкнул тройку призёров Жасур Худайбердиев.

Далее были разыграны медали в парном разряде. Чемпионами стали Руслан Култаев и Нуртай Курманалиев. Второе место у Михаила Белоглазова и Таланта Сагындыкова. Третье место у Жасура Худайбердиева и Талгата Сагындыкова.

Победители и призеры награждены дипломами, медалями и ценными призами от Управления физической культуры при поддержке Ассоциации настольного тенниса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409356
Теги:
настольный теннис, теннис, турнир, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  