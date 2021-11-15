В Бишкеке завершился первый чемпионат страны по цифровым профессиям

В Кыргызстане завершился первый чемпионат по цифровым компетенциям "Digital Skills Competition 2021". Церемония закрытия состоялась вчера, 14 ноября, в главном корпусе КГТУ имени И. Раззакова.

В церемонии награждения принял участие министр образования и науки Болотбек Купешев, который отметил важную роль прогрессивной молодежи в системе образования республики.

На чемпионате участники продемонстрировали свои знания, полученные в рамках программы обучения от "WorldSkills Russia" по направлениям:

Графический дизайн; Программные решения для бизнеса; Веб-технологии; Сетевое и системное администрирование; Разработка мобильных приложений.

По итогам чемпионата участники получили паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ с указанием набранных баллов и сертификат об участии.

Результаты чемпионата

По направлению "Графический дизайн":

1-е место – Мудинов Айтемир,

2-е место – Абдуллаева Сабина,

3-е место – Абдылдаева Нурпери.

По направлению "Разработка мобильных приложений":

1-е место – Чоробаев Нурбол,

2-е место – Курманбеков Бектурсун,

3-место – Чакиев Айдар.

По направлению "Сетевое и системное администрирование":

1-е место – Жантороев Сыймык,

2-место – Саитов Бекназар,

3-е место – Кыяс уулу Тынчтык.

По направлению "Веб-технологии":

1-е место – Ниязова Айзада,

2-е место – Коргонбеков Уркуяш,

3-е место – Жантаев Бекболот,

3-е место – Исмаилов Нурмухаммед.

Отметим, что первый чемпионат КР по цифровым компетенциям "Digital Skills Competition 2021" организовали Министерство образования и науки КР, Институт развития молодежи КР, Офис Программы развития ООН по поддержке партнерства в Российской Федерации, Автономная некоммерческая организация "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)".

Организаторы намерены ежегодно проводить такой чемпионат в Кыргызстане.