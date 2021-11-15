Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 96.72 - 98.05

В Бишкеке завершился первый чемпионат страны по цифровым профессиям

125  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане завершился первый чемпионат по цифровым компетенциям "Digital Skills Competition 2021". Церемония закрытия состоялась вчера, 14 ноября, в главном корпусе КГТУ имени И. Раззакова.

В церемонии награждения принял участие министр образования и науки Болотбек Купешев, который отметил важную роль прогрессивной молодежи в системе образования республики.

На чемпионате участники продемонстрировали свои знания, полученные в рамках программы обучения от "WorldSkills Russia" по направлениям:

  1. Графический дизайн;
  2. Программные решения для бизнеса;
  3. Веб-технологии;
  4. Сетевое и системное администрирование;
  5. Разработка мобильных приложений.

По итогам чемпионата участники получили паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ с указанием набранных баллов и сертификат об участии.

Результаты чемпионата

По направлению "Графический дизайн":

1-е место – Мудинов Айтемир,

2-е место – Абдуллаева Сабина,

3-е место – Абдылдаева Нурпери.

По направлению "Разработка мобильных приложений":

1-е место – Чоробаев Нурбол,

2-е место – Курманбеков Бектурсун,

3-место – Чакиев Айдар.

По направлению "Сетевое и системное администрирование":

1-е место – Жантороев Сыймык,

2-место – Саитов Бекназар,

3-е место – Кыяс уулу Тынчтык.

По направлению "Веб-технологии":

1-е место – Ниязова Айзада,

2-е место – Коргонбеков Уркуяш,

3-е место – Жантаев Бекболот,

3-е место – Исмаилов Нурмухаммед.

Отметим, что первый чемпионат КР по цифровым компетенциям "Digital Skills Competition 2021" организовали Министерство образования и науки КР, Институт развития молодежи КР, Офис Программы развития ООН по поддержке партнерства в Российской Федерации, Автономная некоммерческая организация "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)".

Организаторы намерены ежегодно проводить такой чемпионат в Кыргызстане.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409359
Теги:
Министерство образования, образование, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  