В Бишкеке завершился первый чемпионат страны по цифровым профессиям

В Кыргызстане завершился первый чемпионат по цифровым компетенциям "Digital Skills Competition 2021". Церемония закрытия состоялась вчера, 14 ноября, в главном корпусе КГТУ имени И. Раззакова.
В церемонии награждения принял участие министр образования и науки Болотбек Купешев, который отметил важную роль прогрессивной молодежи в системе образования республики.
На чемпионате участники продемонстрировали свои знания, полученные в рамках программы обучения от "WorldSkills Russia" по направлениям:
По итогам чемпионата участники получили паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ с указанием набранных баллов и сертификат об участии.
Результаты чемпионата
По направлению "Графический дизайн":
1-е место – Мудинов Айтемир,
2-е место – Абдуллаева Сабина,
3-е место – Абдылдаева Нурпери.
По направлению "Разработка мобильных приложений":
1-е место – Чоробаев Нурбол,
2-е место – Курманбеков Бектурсун,
3-место – Чакиев Айдар.
По направлению "Сетевое и системное администрирование":
1-е место – Жантороев Сыймык,
2-место – Саитов Бекназар,
3-е место – Кыяс уулу Тынчтык.
По направлению "Веб-технологии":
1-е место – Ниязова Айзада,
2-е место – Коргонбеков Уркуяш,
3-е место – Жантаев Бекболот,
3-е место – Исмаилов Нурмухаммед.
Отметим, что первый чемпионат КР по цифровым компетенциям "Digital Skills Competition 2021" организовали Министерство образования и науки КР, Институт развития молодежи КР, Офис Программы развития ООН по поддержке партнерства в Российской Федерации, Автономная некоммерческая организация "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)".
Организаторы намерены ежегодно проводить такой чемпионат в Кыргызстане.