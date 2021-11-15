Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов выступил на заседании общенационального диалога "Лидеры сообществ с местного до глобального: партнерство власти, инклюзивного бизнеса и гражданского общества по продвижению реформ в изменяющемся мире".

В своей речи он рассказал о принципах эффективного взаимодействия власти и гражданского общества, в частности, о формах взаимодействия власти с неправительственным сектором.

Эдиль Байсалов подчеркнул, что новый кабинет министров полностью обеспечит гражданские права и свободу. Вся исполнительная власть во главе с президентом Садыром Жапаровым готова к сотрудничеству и взаимодействию с неправительственным сектором.

Но в то же время есть несколько важнейших условий и принципов, которые смогут обеспечить эффективность и успех.

НПО должны быть настроены на добросовестное и долгосрочное сотрудничество и отказаться от конфронтации. НПО должны пользоваться активно каналом институциональной формы участия в процессе принятия решений, а именно в экспертизе и общественного обсуждения проектов нормативно-правовых актов и проектов законов. Замглавы кабмина подчеркнул, что в настоящее время подобное участие практически на нуле.

Кроме того, он рассказал о письменном обращении в соответствии с законом об обращении граждан. Эдиль Байсалов подчеркнул, что посты общественных организаций в социальных сетях и заявления в прессе не считаются нормальной формой обращения к гражданам.

Замглавы кабмина также сообщил, что государство будет выделять ресурсы для поддержки неправительственных организаций из государственного бюджета. Так, одним из первых проектов законов, которые будут рассмотрены будущим парламентом, станет изменение в законе о госзаказе, что позволит полноценно поддерживать разного рода общественные организации.

"Больше не будет таких ситуаций, когда гости будут безраздельно развращать одних. Должна быть обеспечена открытость и подконтрольность для государственных органов всякого рода внешнее финансирование местных НПО. Как суверенное государство, мы будем требовать полного соблюдения нашего национального законодательства, и требовать от всех наших международных партнеров избегать абсолютно любого намека на обострение внутренних противоречий, поощрение конфронтаций в обществе, сознательного стимулирования каких-либо социальных проблем. Пришло время положить конец синдрому зависимости", - сказал Эдиль Байсалов.