Вас обидел пограничник? Погранслужба ГКНБ напоминает алгоритм действий

Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР попросил VB.KG напомнить всем, кто собирается пересекать Госграницу КР, следующее.

Граждане, столкнувшиеся с коррупционными проявлениями и иными правонарушениями со стороны военнослужащих ПС ГКНБ КР на Государственной границе, могут обратиться в пограничное ведомство по телефону доверия 0(312) 54 43 06; либо направить свои обращения, заявления и жалобы на электронную почту pressagpskg@gmail.com.

Важно, что во всех подразделениях границы, а также на контрольно-пропускных пунктах Кыргызской Республики установлены информационные стенды с указанием номеров телефонов доверия соответствующих компетентных органов, которые могут оказать содействие или помощь, - подчеркивают в отделе по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы.

Это напоминание дано в связи с тем, что Пограничная служба проводит проверку информации, опубликованной 15 ноября в Интернете о том, что "пограничники ПС ГКНБ КР отобрали деньги у гражданина, который вез строительные материалы".

Пограничная служба ГКНБ КР начала расследование по установлению возможной причастности военнослужащих управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области к вымогательству денежных средств у граждан.

Организована очная ставка водителя КамАЗа и строителя, находившихся в машине, с личным составом пограничной заставы "Самаркандык", которые несли службу в местности Жаны-Бак Баткенского района.

В случае подтверждения причастности военнослужащих ПС ГКНБ КР к противоправным действиям, материалы расследования будут переданы в Военную прокуратуру КР, которая будет рассматривать ответственность военнослужащих в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

До этого жительница Баткенской области Арзыгул Галымбетова опубликовала на своей странице в Facebook жалобу насчет имевшего место, по ее словам, инцидента - на строительстве узбекистанской стороной для кыргызстанских сел Самаркандек и Маргун современной школы на 330 ученических мест. Там работают 100 строителей, также привлечены рабочие из местного населения.

По словам Галымбетовой, на днях пограничники остановили и удерживали около часа человека, который вез в школу стройматериалы на КамАЗе. Отобрали у него телефон, деньги. Затем вернули телефон, но забрали деньги, несмотря на просьбу оставить средства хотя бы на воду. Гражданин говорит, что знает того пограничника и может показать его.

Галымбетова попросила соответствующие службы разобраться в этой ситуации.