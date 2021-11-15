ЦИК КР: Возможность подкупа через электронные кошельки будут мониториться

В ЦИК с участием НБКР, коммерческих банков и Государственной службы финансовой разведки прошло совещание по вопросам взаимодействия против рисков подкупа голосов избирателей через электронные кошельки. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

На совещании были рассмотрены вопросы взаимодействия между ведомствами по проведению мониторинга платежей через неидентифицируемые платежные системы и меры по исключению рисков подкупа голосов избирателей через электронные кошельки на предстоящих выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Со стороны ЦИК контроль по формированию и расходованию средств избирательных фондов кандидатов, политических партий осуществляет Контрольно-ревизионная группа (КРГ).

Предусмотренные законодательством процедуры ведения специальных счетов избирательных фондов минимизировали риски поступления денежных средств от неидентифицированных источников, либо перечисления им – в рамках избирательных фондов.

Возможности применяемой для контроля автоматизированной системы АИС ЦИК позволяют идентифицировать каждого отправителя и получателя денежных средств на счетах избирательных фондов.

По вопросу возможного использования электронных кошельков и платежных терминалов для подкупа голосов избирателей участники совещания определили, что наиболее вероятным в этом случае является использование неучтенных, "теневых" денежных средств (в наличной и безналичной форме), используемых помимо специальных счетов избирательных фондов, которые могут быть осуществлены в том числе через неидентифицируемые платежные системы, каковыми являются, например, платежные терминалы.

Участники совещания в ходе обмена мнениями пришли к следующему решению по выявлению возможных случаев подкупа избирателей через электронные кошельки:

В рамках своих полномочий ЦИК, НБКР, коммерческие банки, Государственная служба финансовой разведки будут осуществлять мониторинг банковских платежей, платежей через мобильные приложения банковских учреждений и операторов мобильной связи, операторов платежных систем в избирательный период, особенно за 2 недели до даты выборов (с 15 ноября по 28 ноября 2021 года) и после выборов (c 29 ноября по 18 декабря 2021 года);

Подозрительными платежами считать массовый характер их применения (повторяющиеся транзакции равными суммами в пределах короткого периода времени из одного устройства, либо периодически повторяющиеся одинаковые суммы несколько дней подряд через определённые промежутки времени).

Предпринимаемые меры должны стать барьером для попыток заинтересованных лиц осуществлять подкуп избирателей, в том числе из зарубежных источников.

КРГ ЦИК напоминает, что согласно Уголовному Кодексу Кыргызской Республики:

- использование средств вне избирательных фондов является уголовным нарушением порядка финансирования избирательной кампании, которое в том числе служит основанием для отмены регистрации кандидата, списков кандидатов;

- подкуп голосов избирателей является уголовно наказуемым преступлением, влекущим ответственность до 260 тыс. сомов штрафа или лишение свободы до 2 лет 6 месяцев.

В совещании приняли участие Председатель ЦИК КР Н.Шайлдабекова, члены ЦИК И. Гайпкулов, К.Маматов, А.Жупуева, Председатель Государственной службы финансовой разведки К.Тургунбеков, представители Национального банка КР, коммерческих банков "Компаньон", "Коммерческий банк "Кыргызстан"", "Дос-Кредобанк", "РСК Банк" и "Айыл Банк".