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В Бишкеке произошло аварийное отключение электричества в южных микрорайонах

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке вчера, 15 ноября, в 8-10 микрорайонах произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба "Северэлектро".

Сообщается, что отключение электроэнергии проищошло, в связи с повреждением высоковольтной кабельной линии 6 кВ от подстанции "Абдыкалыкова".

Персонал ОАО "Северэлектро" проводит аварийно-восстановительные работы по устранению повреждения. ОАО "Северэлектро" проводит перезапитку абонентов на другие источники электропитания.

В случае возникновения вопросов по электроснабжению можно обратиться в Круглосуточный Call-центр: 1209; (0772/ 0702/ 0556) 00-12-09


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URL: https://www.vb.kg/409372
Теги:
отключение электроэнергии, Бишкек, Северэлектро
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