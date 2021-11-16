В Бишкеке произошло аварийное отключение электричества в южных микрорайонах

В Бишкеке вчера, 15 ноября, в 8-10 микрорайонах произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба "Северэлектро".

Сообщается, что отключение электроэнергии проищошло, в связи с повреждением высоковольтной кабельной линии 6 кВ от подстанции "Абдыкалыкова".

Персонал ОАО "Северэлектро" проводит аварийно-восстановительные работы по устранению повреждения. ОАО "Северэлектро" проводит перезапитку абонентов на другие источники электропитания.

В случае возникновения вопросов по электроснабжению можно обратиться в Круглосуточный Call-центр: 1209; (0772/ 0702/ 0556) 00-12-09