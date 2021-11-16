Садыр Жапаров объяснил почему ликвидированы Финполиция и АКС ГКНБ

В Бишкеке сегодня, 16 ноября, проходит заседание Антикоррупционного делового совета при президенте КР. Президент Садыр Жапаров, выступая на заседании с речью, отметил с какой целью были ликвидированы Финполиция и Антикоррупционная служба при ГКНБ.

"Мы смогли поставить заслон бесконечным проверкам бизнеса со стороны правоохранительных органов и других госорганов, даже такой ценой как ликвидация ГСБЭП и АКС при ГКНБ. На страже законных интересов бизнеса и граждан должна стоять вся система госуправления. Каждое обращение инвесторов, как внутренних, так и иностранных, каждое обращение граждан должно изучаться очень внимательно и виновные в рейдерских захватах, за незаконно выносимые судебные решения, за заведомо неправосудные решения со стороны судебных и правоохранительных органов должны понести наказание по всей строгости закона. В тоже время, бизнес сообществу, госорганам и кабинету министров необходимо работать по внедрению принципов добросовестности в бизнесе, на госслужбе и в органах местного самоуправления. Должны остаться в прошлом такие явления как "крышевание", "откат" и теневая экономика.

Экономические вопросы, если они есть между участниками бизнеса, должны решаться в судах, а не посредством уголовных дел. Для повышения качества принимаемых судебных актов по экономическим вопросам необходимо повышать потенциал судейского корпуса, привлекая бизнес ассоциации к данному вопросу", - сказал глава государства.