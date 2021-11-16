Президент КР предложил ввести вознаграждение лицам, сообщивших о коррупции

В Бишкеке сегодня, 16 ноября, проходит заседание Антикоррупционного делового совета при президенте КР. Президент Садыр Жапаров выступил на заседании с речью, в которой отметил, что необходимо как можно быстрее ввести в действие вознаграждение лиц, сообщивших о фактах коррупции и коррупционных преступлениях.

"В генеральной прокуратуре создано следственное управление, все дела коррупционного характера будут рассматриваться данным управлением. В следственное управление должны прийти следователи с чистой репутацией, не вовлечённые в коррупционные схемы в прошлом. Отбор следователей в следственное управление должно пройти открыто, кандидатам необходимо пройти диагностику на полиграфе и психологический тест для выявления устойчивости сотрудника против соблазна к коррупционным деяниям. Психологическую диагностику для выявления устойчивости сотрудника против соблазна к коррупционным деяниям необходимо проводить и для сотрудников МВД, судейского корпуса, а также при отборе на госслужбу и в органы МСУ в обязательном порядке.

Недра, земля, вода, пастбища - это народное богатство. Очень много проблем с трансформацией земли, когда земля стала предметом мошеннической купли продажи. Я подписал закон "О трансформации земли", необходимо завершить вопросы инвентаризации земель и окончательный реестр всех категорий земель. Государству нужно думать о продовольственной программе, о завтрашнем дне - где, на каких землях будем сеять зерно, картошку и другую продовольственную продукцию. При очередной трансформации необходимо учесть уроки предыдущих трансформаций и не повторять те же ошибки. Особенно большая проблема с трансформацией земли вокруг Бишкека, много коррупционных схем выявляются. Необходимо решать вопрос о привлечение к уголовной ответственности всех лиц, задействованных в коррупции, независимо от занимаемой должности.

Необходимо как можно быстрее ввести в действие вознаграждение лиц, сообщивших о фактах коррупции и коррупционных преступлениях против интересов народа и государства. Одним из механизмов решения данного вопроса я считаю создание специализированного фонда при Министерстве финансов, с которого должны выплачиваться единовременные денежные вознаграждения лицам, сообщившим о коррупционном правонарушении на основании вступившего в законную силу судебного акта. Также необходимо предусмотреть меры государственной поддержки, в том числе финансовой, некоммерческим общественным организациям, осуществляющим деятельность по противодействию коррупции, в соответствие с приоритетными направлениями антикоррупционной деятельности, антикоррупционного просвещения с целью создания атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям в обществе.

В настоящее время нашему обществу нужна новая идеология, а именно идеология быть не коррумпированным чиновником, не коррумпированным бизнесменом, гражданам не возвеличивать коррупционеров и не продавать свои голоса. Только тогда мы сможем достичь точки невозврата к коррупции.

Весь народ Кыргызстана ждет внеочередных парламентских выборов, ждёт с верой в то, что они пройдут честно и достойно. Обманы и подкупы - это та же самая коррупция, направленная на нечто ещё более страшное, чем сиюминутное обогащение. Именно нечестные выборы формируют то общество, в котором взятки и кумовство становятся неискоренимой бедой. Мы не забудем трагичную страницу истории нашей страны, уже уставшей от революций, и сделаем все, чтобы каждый житель Кыргызстана знал: его голос не будет украден. Хочу заверить наш народ, что и я, и кабинет министров, и силовые структуры предпримут самые решительные действия по пресечению таких нарушений", - сообщил президент в своем выступлении.