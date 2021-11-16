Бакыт ТОРОБАЕВ: Мы можем вывести страну из энергетического кризиса!

Кандидат от партии "Ата-Журт Кыргызстан" Бакыт Торобаев на встрече с жителями Токтогульского района объяснил, на что следует обратить внимание, отдавая свой голос на выборах.

По его словам, партии должны ответственно относится к выбору каждого гражданина.

"Вам необходимо изучить каждую партию и каждого кандидата. Какие у них планы и идеи? В каком направлении намерены развивать внешнюю и внутреннюю политику? Кто способен лишь красиво говорить, а кто реально занимается делами? Какая работа на благо народа была проведена ранее? Совершайте выбор на основании ответов на эти вопросы.

Мы сейчас, к сожалению, стоим на пороге энергетического кризиса, который сможем свести на нет после пополнения Токтогульского водохранилища. А достижимо это только после постройки "Камбар-Ата-1". Завершив "Камбар-Ата-1", мы обеспечим бесперебойную работу Таш-Комурской, Уч-Коргонской И Шамалды-Сайской ГЭС. В наших планах реализовать это! Но нам нужна ваша поддержка!" - сказал Торобаев.

Бакыт Торобаев добавил, что все планы партии "Ата-Журт Кыргызстан" заряжены на развитие страны с образованным населением, чистым обществом и высоким уровнем жизни.