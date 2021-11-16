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Нравственность нации определяется нетерпимостью к коррупции

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- Жан Алиев
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Об этом на первом заседании АДС при президенте сказала Нурипа Муканова.

По ее словам, все, кто работает на госслужбе и органах МСУ, или придет трудиться в эту сферу, должны осознавать, что должность – это не привилегия, а ответственность. Только верховенство закона, ответственность, открытость и справедливость могут восстановить всенародное доверие к государственным институтам и гарантировать единство народа Кыргызстана и его дальнейшее развитие.

Во главе угла антикоррупционной политики должна стоять защита прав простого гражданина, будь он фермером или предпринимателем, учителем или военнослужащим, врачом или рядовым чиновником. Поэтому необходимо и дальше совершенствовать систему антикоррупционных стандартов (запретов, обязанностей и ограничений) в процессе осуществления властных полномочий носителями высших политических и административных должностей, чтобы исключить возможность извлечения незаконной личной выгоды.

Необходимо ввести запрет на поступление на государственную и муниципальную службу лицам, на которых возбуждено уголовное дело по статье "коррупция" и "злоупотребление служебными полномочиями", даже в том случае, если лицо погасило свою судимость и/или освобождено от уголовной ответственности по причине сотрудничества со следствием и выплаты в доход государства суммы ущерба от коррупционных преступлений. Лицам, уволенным с государственной и муниципальной службы в связи с несоблюдением антикоррупционных стандартов, накладывается запрет на поступление на государственную и муниципальную службу, назначаться на должности в совет директоров, в органы управления ОАО с государственной долей в уставном капитале, в госпредприятиях.

В плане создания эффективного взаимодействия госорганов с бизнес сообществом и гражданским сектором необходимо расширить практику включения в состав межведомственных комиссий по вопросам противодействия коррупции представителей бизнес-сообщества, некоммерческих общественных организаций, уставная деятельность которых связана с противодействием коррупции, представителей экспертного и научного сообщества и аккредитованных в министерстве юстиции независимых экспертов по проведению антикоррупционной экспертизы, в том числе по проверке активов, доходов и расходов государственных и муниципальных служащих.

Нурипа Муканова также отметила, что идеология в сфере противодействия коррупции должна строиться на повышении антикоррупционных морально-этических убеждений как общественности, так госаппарата, судейского корпуса и правоохранительных органов. Наряду с открытостью процедур создания резерва кадров, так и приема на работу в качестве одного из этапов отбора кадров ввести прохождение диагностики на полиграфе и психологический тест для выявления устойчивости кандидата против соблазна к совершению коррупционных действий.

Из-за того, что граждане и бизнес во многих случаях не являются полноправными участниками судебных процессов, обеспечение открытости судебных процессов посредством аудио-видео фиксаций (АВФ), особенно в судах общей юрисдикции, становится архиважной задачей, которую необходимо решать в самые сжатые сроки, тем более, что законодательно использование аудио-видео фиксации регламентировано законодательством.

Не секрет, что за 30 лет развития страны, несмотря на утверждаемые антикоррупционные стратегии и планы, коррупции не становится меньше. Рядовые граждане, предприниматели на себе должны ощутить положительные результаты от деятельности госорганов и МСУ в сфере противодействия коррупции. На сегодня свыше 364 государственных услуг граждане получают платно на бумажных носителях, и всего 123 услуги получают через портал государственных услуг. На уровне МСУ 180 справок разного характера граждане получают на платной основе. Госуслуги и услуги на уровне МСУ граждане должны получать в максимально короткие сроки через электронный портал "Тундук" и максимально бесплатно. Открытость и подотчетность госорганов и органов МСУ должна обеспечиваться через цифровизацию в самой краткосрочной перспективе.

В современном мире коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает все сферы общественной жизни всех стран. Кыргызстан имплементирует Конвенцию ООН по противодействию коррупции, осуществляет антикоррупционную деятельность в рамках Межгосударственного Совета по противодействию коррупции содружества независимых государств, организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Совета Европы. В рамках интеграционных процессов Евразийского экономического союза для создания устойчивого инклюзивного экономического развития есть необходимость рассмотрения вопроса о разработке единых антикоррупционных стандартов для стран участников в соответствие со стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Для разработки стратегии антикоррупционной политики в соответствие с предложенной Концепцией будет создана рабочая группа с участием всех заинтересованных сторон с учетом предложений членов Совета. Секретариат АДС планирует внести первый драфт Стратегии для общественного обсуждения к середине декабря текущего года.


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URL: https://www.vb.kg/409391
Теги:
коррупция, МСУ, Кыргызстан
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