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В Кыргызстане проверяют дефекты на железнодорожных путях

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане проверяют дефекты на железнодорожных путях с помощью дефектоскопных тележек. Об этом сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".

Сообщается, что операторы дефектоскопной тележки в среднем ежедневно проходят 10 км пути пешим ходом. Ежемесячно согласно графику движения, они проходят от 3631 км железной дороги до ст. Балыкчи, что составляет 316 км пути.

"Задача оператора дефектоскопной тележки состоит в детальном обследовании и проведении классификации обнаруженных дефектов и повреждений рельсов, контроль за развитием дефектов, их регистрация и в необходимых случаях принятие мер по обеспечению безопасности движения поездов. При выявлении дефектов, за их устранение принимается работники путевого хозяйства", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что благодаря такому контролю снижается риск техногенной аварии на ЖД.

Для справки:

Ультразвуковой дефектоскоп УДС2-РДМ-23 предназначен для обнаружения, регистрации и расшифровки сигналов от дефектов в рельсах железнодорожных путей с шириной колеи от 990 до 1550 мм, при сплошном контроле блоками ультразвуковых преобразователей со скоростью движения до 6 км/ч


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URL: https://www.vb.kg/409392
Теги:
железная дорога, Кыргыз темир жолу
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