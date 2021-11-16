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Список нотариусов прекративших свою деятельность в 2021 году

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане у 29 нотариусов истек срок действия лицензии, еще три нотариуса не осуществляли деятельность в качестве частного нотариуса в течение одного года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Сообщается, что 29 октября Минюст издал приказ о прекращении действия лицензии 29 нотариусов в связи с истечением срока действия.

  1. Орозалиева Гулнур Абдурасуловна Базар-Коргонский район
  2. Исакова Авилджан Бакасовна Первомайский район
  3. Тентиева Алчакуль Арсымалиевна Ленинский район
  4. Усманова Чынара Ташбаевна город Ош
  5. Сарыбаева Меергуль Кумушбековна Ленинский район
  6. Качкынбаева Беруза Темиркуловна Ленинский район
  7. Рыскулова Нурджамал Муратбековна Ленинский район
  8. Умарова Элмира Молдобековна Ленинский район
  9. Байназаров Абдыразак Исакович Аксы райондук нотариалдык аймагы
  10. Мадумарова Анара Абдувалиевна город Ош
  11. Турдумаматов Муратали Курсаналиевич Лейлекский район
  12. Руренко Елена Александровна Жайылский район
  13. Дженалиев Советбек Нуржанович Токтогулский район
  14. Бегалиева Алима Александровна город Бишкек
  15. Кайыпова Салтанат Дуйшенбековна город Бишкек
  16. Темиров Калысбек Жалилович город Бишкек
  17. Федотова Вера Николаевна город Бишкек
  18. Ханкелдиева Нуру Кунаевна город Бишкек
  19. Мамасалиев Суйунбек Рахманалиевич Свердловский район
  20. Исакова Лилия Жоробековна Базар-Коргонский район
  21. Куркина Марина Сергеевна Жайылский район
  22. Чымбаева Жакин Жумабаевна Свердловский район
  23. Нурманбетов Омор Бейшеналиевич Чүйский район
  24. Шабданов Асанкул Турдугулович Первомайский район
  25. Осеков Темирбек Абылович Кара-Кулжинский район
  26. Курманбекова Гулира Аскаровна Октябрьский район
  27. Калматова Аида Арапбаевна город Джалал-Абад
  28. Кулманбетова Кайыркүл Касырбековна Иссык-Кульский район
  29. Бабанова Жумагүл Алтынбековна Жайылский район

Не осуществляли деятельность в качестве частного нотариуса в течение одного года:

  1. Иманбеков Абдуманап Чойубекович
  2. Темирбаева Минавар Токтосуновна
  3. Наматбекова Аида Авасовна


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URL: https://www.vb.kg/409397
Теги:
Министерство юстиции, нотариус
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