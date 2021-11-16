Список нотариусов прекративших свою деятельность в 2021 году

В Кыргызстане у 29 нотариусов истек срок действия лицензии, еще три нотариуса не осуществляли деятельность в качестве частного нотариуса в течение одного года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Сообщается, что 29 октября Минюст издал приказ о прекращении действия лицензии 29 нотариусов в связи с истечением срока действия.
- Орозалиева Гулнур Абдурасуловна Базар-Коргонский район
- Исакова Авилджан Бакасовна Первомайский район
- Тентиева Алчакуль Арсымалиевна Ленинский район
- Усманова Чынара Ташбаевна город Ош
- Сарыбаева Меергуль Кумушбековна Ленинский район
- Качкынбаева Беруза Темиркуловна Ленинский район
- Рыскулова Нурджамал Муратбековна Ленинский район
- Умарова Элмира Молдобековна Ленинский район
- Байназаров Абдыразак Исакович Аксы райондук нотариалдык аймагы
- Мадумарова Анара Абдувалиевна город Ош
- Турдумаматов Муратали Курсаналиевич Лейлекский район
- Руренко Елена Александровна Жайылский район
- Дженалиев Советбек Нуржанович Токтогулский район
- Бегалиева Алима Александровна город Бишкек
- Кайыпова Салтанат Дуйшенбековна город Бишкек
- Темиров Калысбек Жалилович город Бишкек
- Федотова Вера Николаевна город Бишкек
- Ханкелдиева Нуру Кунаевна город Бишкек
- Мамасалиев Суйунбек Рахманалиевич Свердловский район
- Исакова Лилия Жоробековна Базар-Коргонский район
- Куркина Марина Сергеевна Жайылский район
- Чымбаева Жакин Жумабаевна Свердловский район
- Нурманбетов Омор Бейшеналиевич Чүйский район
- Шабданов Асанкул Турдугулович Первомайский район
- Осеков Темирбек Абылович Кара-Кулжинский район
- Курманбекова Гулира Аскаровна Октябрьский район
- Калматова Аида Арапбаевна город Джалал-Абад
- Кулманбетова Кайыркүл Касырбековна Иссык-Кульский район
- Бабанова Жумагүл Алтынбековна Жайылский район
Не осуществляли деятельность в качестве частного нотариуса в течение одного года:
- Иманбеков Абдуманап Чойубекович
- Темирбаева Минавар Токтосуновна
- Наматбекова Аида Авасовна