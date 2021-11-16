Оплачивайте за услуги ККМ MegaKassa в MegaPay онлайн и без комиссии

Друзья! Теперь оплатить за услуги программной контрольно-кассовой машины (ПККМ)MegaKassa без комиссии можно в приложении MegaPay всего в несколько кликов.
Готово! Комиссия за услугу – 0 сомов.
Напоминаем, что с 1 ноября 2021 года по 31 декабря 2022 года включительно для пользователей программной ККМ MegaKassa действует акция по оплате абонентской платы со скидкой. С тарифными планами за использование ПО можно ознакомится по ссылке.
MegaKassa – удобный инструмент для упрощённого налогового режима, предоставляющий возможность онлайн-передачи данных в налоговые органы, в соответствии с требованиями ГНС КР, вступившими в силу 1 июля 2020 года. Сервис ориентирован на предпринимателей, осуществляющих денежные расчёты при купле-продаже товаров и услуг с предоставлением фискального кассового чека.
В чём преимущества использования онлайн-ККМ MegaKassa?