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В РФ выявили партии фасоли из КР с недостоверными сведениями

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- Евгений Денисенко
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Управлением Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям выявлена тенденция системных нарушений Кыргызской Республикой правил выпуска зерна в обращение. Как сообщили в ведомстве, в течение октября – ноября выявлены три партии продовольственной фасоли, которые сопровождались недостоверными декларациями о соответствии.

В двух случаях речь идет двух партиях продукции, по 22 тонны каждая, которые с промежутком во времени следовали в Бабынинский район Калужской области. Грузы сопровождались декларацией, в которой отсутствовала информация о сроке годности и условиях хранения. А в протоколе испытаний, на основании которого принимался принят данный документ, не были указаны результаты исследований по показателям зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов, на наличие вредных примесей.

Кроме того, еще в 22 тоннах, которые транспортировались в город Балашиха Московской области, декларация о соответствии также не содержала сведений о сроке годности и условиях хранения, соответствующая отсутствовала на маркировке продукции.

В отношении поставщиков и покупателей фасоли Управлением Россельхознадзора предпринимаются необходимые меры в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, проинформировали в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/409407
Теги:
торговля, Россия, Кыргызстан
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