Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 96.72 - 98.05

ГКНБ выявил факт участия несовершеннолетних в штабе Дастана Бекешева

131  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ выявил факт использования учащихся школ в агитационной работе избирательного штаба Дастана Бекешева. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Сообщается, что ГКНБ расследует досудебное производство, зарегистрированное по факту нарушений избирательного законодательства КР кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша, с предварительной квалификацией деяния, предусмотренного ст.194 "Незаконное использование средств при проведении выборов или референдумов" УК.

Также сообщается, что финансовые средства оплачивались агитаторам без составления договоров вне средств избирательного фонда кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Дастана Бекешева.

Кроме этого, в нарушение ст.22, ч.15 Конституционного закона "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР" агитацией кандидата в депутаты ЖК КР Дастана Бекешева занимались лица, не достигшие 18 лет за денежное вознаграждение.

15 ноября 2021 года кандидат Бекешев самостоятельно явился в органы ГКНБ для добровольной дачи показаний по обстоятельствам дела.

"В настоящее время по вышеотмеченному досудебному производству производятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств дела. Вместе с тем, копии материалов досудебного производства будут направлены в ЦИК для принятия соответствующего решения", - говорится в сообщении ГКНБ.

ГКНБ КР просит сообщать о нарушениях избирательного законодательства КР по телефону: 0312 620585.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409412
Теги:
выборы, Кыргызстан, #Выборы2021, ГКНБ, Дастан Бекешев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  