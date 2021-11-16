ГКНБ выявил факт участия несовершеннолетних в штабе Дастана Бекешева

ГКНБ выявил факт использования учащихся школ в агитационной работе избирательного штаба Дастана Бекешева. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Сообщается, что ГКНБ расследует досудебное производство, зарегистрированное по факту нарушений избирательного законодательства КР кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша, с предварительной квалификацией деяния, предусмотренного ст.194 "Незаконное использование средств при проведении выборов или референдумов" УК.

Также сообщается, что финансовые средства оплачивались агитаторам без составления договоров вне средств избирательного фонда кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Дастана Бекешева.

Кроме этого, в нарушение ст.22, ч.15 Конституционного закона "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР" агитацией кандидата в депутаты ЖК КР Дастана Бекешева занимались лица, не достигшие 18 лет за денежное вознаграждение.

15 ноября 2021 года кандидат Бекешев самостоятельно явился в органы ГКНБ для добровольной дачи показаний по обстоятельствам дела.

"В настоящее время по вышеотмеченному досудебному производству производятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств дела. Вместе с тем, копии материалов досудебного производства будут направлены в ЦИК для принятия соответствующего решения", - говорится в сообщении ГКНБ.

ГКНБ КР просит сообщать о нарушениях избирательного законодательства КР по телефону: 0312 620585.