Водителям, перевозящим опасные грузы напомнили о мерах безопасности

В Кыргызстане водителям, перевозящим опасные грузы, химические вещества, огнеопасные материалы напоминают о мерах безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД.

Сообщается, что сотрудниками отдела дорожного надзора ГУОБДД МВД КР с начала текущего года проведен ряд семинаров для водителей предприятий "Роснефть", "Партнернефть", "Газпромнефть-Азия", "Кумтор", "Альфа-Ойл" и других.

Кроме того, специально для водителей перевозящих опасные грузы изготовлен буклет с четким описанием правил перевозки и мер безопасности. Буклеты раздаются перевозчикам на стационарных постах и местах несения службы.

Кроме этого, на регулярной основе по всей республике проводятся рейдовые мероприятия под кодовым названием "Опасный груз", во время которого выявляют водителей, не имеющих специальный допуск или соответствующую категорию, а также отметки о прохождении технического осмотра. В случае выявления фактов нарушения, в отношении водителей принимаются соответствующие меры.

С начала 2021 года сотрудниками Отдела дорожного надзора ГУОБДД МВД КР дано 132 определения, 20 напоминаний, составлено 20 протоколов о нарушениях, штраф по которым, составил 332 500 сомов.