Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 96.72 - 98.05

Водителям, перевозящим опасные грузы напомнили о мерах безопасности

152  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане водителям, перевозящим опасные грузы, химические вещества, огнеопасные материалы напоминают о мерах безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД.

Сообщается, что сотрудниками отдела дорожного надзора ГУОБДД МВД КР с начала текущего года проведен ряд семинаров для водителей предприятий "Роснефть", "Партнернефть", "Газпромнефть-Азия", "Кумтор", "Альфа-Ойл" и других.

Кроме того, специально для водителей перевозящих опасные грузы изготовлен буклет с четким описанием правил перевозки и мер безопасности. Буклеты раздаются перевозчикам на стационарных постах и местах несения службы.

Кроме этого, на регулярной основе по всей республике проводятся рейдовые мероприятия под кодовым названием "Опасный груз", во время которого выявляют водителей, не имеющих специальный допуск или соответствующую категорию, а также отметки о прохождении технического осмотра. В случае выявления фактов нарушения, в отношении водителей принимаются соответствующие меры.

С начала 2021 года сотрудниками Отдела дорожного надзора ГУОБДД МВД КР дано 132 определения, 20 напоминаний, составлено 20 протоколов о нарушениях, штраф по которым, составил 332 500 сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409417
Теги:
грузоперевозки, Кыргызстан, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  