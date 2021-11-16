В КР для стабилизации ситуации на рынке угля созданы оперативные комиссии

В Бишкеке для стабилизации ситуации на рынке угля создана оперативная комиссия. Это сделано Антимонопольным органом для исполнения распоряжения кабинета министров от 12 ноября 2021 года №282-р. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Комиссия образована для предотвращения стихийной торговли углем по завышенным ценам и направления перевозчиков угля на стационарные топливные базы для его реализации по установленным антимонопольным органом ценам.

В состав комиссии вошли представители налоговой службы, органов внутренних дел, министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, органов местного самоуправления, ГП "Кыргызкомур" и средства массовой информации.

Сегодня комиссией были проведены мониторинги в районе рынка "Дордой" и города Токмок на предмет выявления завышенных цен на уголь, а также предотвращения стихийной торговли углем.

В ходе мониторинга были выявлены нарушения не только в части цен, но и в рамках защиты прав потребителей и применения измерительных приборов. Были наложены административные шрафы в соответствии с Кодексом КР о нарушениях, а также выданы предписания об устранении нарушений норм законодательтва КР.

Отмечается, что комисии будут образованы по всей республике и подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе во всех регионах.

Потребители, столкнувшиеся с нарушениями законодательства (завышение цен, недовес угля, отсутствие ценников на реализуемый уголь, торговля в неположенном месте и т.д.), могут обращаться к представителям оперативных комиссий по следующим телефонам:

г. Бишкек, Чуйская область: 0312 66-52-04, 0552 33-46-26, 0551 08-88-57

г.Ош, Ошская область: 03222 7-00-25, 5-50-97, 0770-55-52-22

Иссык-Кульская область: 03922 3-18-86, 0777-15-04-75

Таласская область: 03422 5-58-51, 5-21-25, 0701-13-13-81

Нарынская область: 03522 5-09-53, 0703-86-86-38

Жалал-Абадская область: 03722 7-00-25, 7-02-23,0777-84-20-06

Баткенская область: 03622 5-51-49, 5-03-23, 0770-14-87-50