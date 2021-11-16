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Оперативниками УВД Ленинского района города Бишкек задержаны грабители

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- Бакыт Басарбек
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Оперативниками столичной милиции УВД Ленинского района города Бишкек задержаны подозреваемые в совершении грабежа. Об этом сообщает пресс-служба районного управления.

По данным пресс-службы, 3 ноября 2021 года в УВД Ленинского района г.Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка Г.Д. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 2 ноября 2021 года возле пересечения проспекта Чуй и Манаса города Бишкек, применив физическую силу в отношении сына заявительницы, открыто завладели мобильным телефоном марки "Xiaomi Note 6 pro" стоимостью 8 тысяч сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района г. Бишкек и начато досудебное производство по статье 201 (грабеж) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками криминальной милиции первого отдела городской милиции УВД Ленинского района г.Бишкек на территории столицы были установлены и задержаны подозреваемые Б.А. 2006 года рождения, М.К. 2005 года рождения, А.Н. 2004 гожа рождения и Т.А. 2007 года рождения. Доставлены в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС Ленинским районным судом г. Бишкек. В отношении подозреваемого А.Б. избрана мера пересечения в виде ареста с содержанием в ВТК-14 село Вознесеновка, Чуйской области, сроком на один месяц. В отношении подозреваемых М.К.,Т.А., и А.Н. избрана мера пересечения в виде передачи несовершеннолетнего под присмотр родителей.

В настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные действия по установлению возможной причастности задержанных лиц к другим аналогичным преступлениям совершенных на территории столицы".


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URL: https://www.vb.kg/409425
Теги:
задержание, Ленинский район, Бишкек, УВД
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