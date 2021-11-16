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Ситуация с Бекешевым будет уроком для всех других кандидатов, - политолог

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Ситуация с Дастаном Бекешевым во время выборов довольно рабочая. Таким мнением с нашей редакцией поделился политолог Денис Бердаков.

"Эти выборы находятся под супер пристальным контролем и отличаются борьбой с административным ресурсом, подкупом, привлечением госслужащих и детей к агитации. Таких скандалов уже было много. Думаю, это только начало – ближе к выборам будет череда очень громких расследований, связанных с подкупом и другим статьям" - считает эксперт.

Политолог отметил, что Дастан Бекешев пришел сам.

"В ГКНБ идет разбирательство. Я думаю, что нарушение серьезное, но в любом случае это будет рассматривать ЦИК и там возможны разные варианты решений. В любом случае это будет предостережением и хорошим уроком для всех других кандидатов. Потому что мы видим в социальных сетях, что есть похожие случаи привлечения детей к агитации. Думаю, они все тоже будут наказаны, а конкретно по этому случаю – закон для всех един. Если было нарушение - ЦИК примет решение, если нарушения не было, то в любом случае решение за ЦИК" - отметил Денис Бердаков.

Напомним, ГКНБ ранее сообщил о факте использования учащихся средних школ в агитационной работе избирательного штаба кандидата в депутаты Дастана Бекешева.


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URL: https://www.vb.kg/409428
Теги:
выборы, нарушения, ГКНБ, Дастан Бекешев
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