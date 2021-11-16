Бахтияр КАДЫРОВ – учитель, посвятивший себя стране

Бахтияр Сабиржанович Кадыров – сильная и целеустремленная личность, известная далеко за пределами Кыргызстана. Стремление к постоянному развитию, лидерские качества, любовь к Родине и патриотизм, честность и высокий профессионализм, заложенные в нём благодаря самоотверженному труду в сфере образования, многолетнему увлечению спортом и работе на ответственных должностях – лишь небольшой перечень качеств характерных для Бахтияра Кадырова. Он положительно проявил себя опытным политиком, грамотным руководителем и общественным деятелем.

Бахтияр Кадыров родился 6 июля 1963 г. в селе Кызыл-Кыштак Ошской области. В детстве много времени посвящал учёбе, всегда стремился познать что-то новое, расширял кругозор и пополнял багаж знаний. Не оставлял без внимания и спорт, со школьной скамьи Бахтияр увлёкся баскетболом. Волевой характер и стремление всегда быть первым помогли Кадырову добиться впечатляющих результатов на спортивном поприще и стать мастером спорта СССР.

Бахтияр Кадыров № 18 в списке кандидатов в депутаты ЖК от партии "Ата-Журт Кыргызстан" № 21.

Профессиональная деятельность в сфере образования

В 1986 г. Бахтияр Кадыров окончил исторический факультет Кыргызского государственного университета им. 50-летия Кыргызской ССР, а уже в 1987-м с должности учителя истории начался его трудовой путь. Многие ученики Кадырова вспоминают, что на его уроках никогда не было скучно, педагог увлекал аудиторию интересными фактами.

"Бахтияр Сабиржанович не просто доносил материал, он всегда пытался помочь нам понять причинно-следственные связи в исторических событиях, превращая занятие в небольшое представление с учётом настроения и психологии малого зрителя", – делятся воспоминаниями об учителе его воспитанники.

В настоящее время Бахтияр Сабиржанович Кадыров продолжает свою трудовую деятельность в должности директора школы-гимназии №29, которая под его руководством вошла в список лучших школ г. Бишкека и с гордостью несёт этот статус. За многолетний труд и профессиональные достижения Кадыров был удостоен званий "Отличник образования Кыргызской Республики" и "Заслуженный учитель Кыргызской Республики".

Любовь к спорту

Добившись высокого звания мастера спорта СССР, Бахтияр Сабиржанович не оставил любимое увлечение. Он направил свои усилия на развитие баскетбола в Кыргызстане. На протяжении многих лет он принимал активное участие в спортивной жизни страны, занимал пост вице-президента Федерации баскетбола КР, а впоследствии возглавил её.

В 2008 г. Бахтияр Кадыров вместе с командой молодежной сборной Кыргызстана по баскетболу планировал вылететь в Тегеран, но при взлёте произошла авиакатастрофа, в которой погибли 64 человека, включая 9 игроков сборной.

"Это было как во сне, – вспоминает Бахтияр Сабиржанович. – Сильный удар самолёта о землю и стена огня, выросшая между пассажирами и спасательным выходом…"

Не щадя себя, Бахтияр Кадыров бросился вытаскивать людей из огня. Лишь об одном он сожалеет до сих пор, что не удалось спасти всех.

Пережив страшную трагедию, Бахтияр Кадыров не отчаялся, а с ещё большим рвением и воодушевлением окунулся с мир спорта. Его воспитанники, защищая честь страны на мировой арене, и ранее, и сейчас занимают призовые места на многочисленных международных турнирах и кубках по баскетболу. Своей главной наградой Кадыров считает возможность делиться с подрастающим поколением опытом, знаниями, техникой. Ну и, конечно, горд видеть воспитанников на пьедесталах крупнейших спортивных состязаний.

Политическая деятельность

В 2010 г. Бахтияр Кадыров как истинный патриот своей Родины и человек, радеющий за судьбу страны, принял решение попробовать себя в политике и был избран депутатом Жогорку Кенеша V созыва. На протяжении пяти лет, с 2010 по 2015 гг., Бахтияр Сабиржанович Кадыров занимал пост заместителя председателя Комитета по международным делам и межпарламентскому сотрудничеству Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Результаты его работы в статусе депутата ЖК КР были оценены по достоинству на самом высоком уровне: за вклад в развитие и укрепление межгосударственных отношений Кадыров был награжден орденом "Содружество" Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств. В 2017 г. за трудовые заслуги, способствующие повышению уровня социально-экономического развития Кыргызской Республики и благосостояния народа, сохранению мира и стабильности его удостоили одной из самых престижных и почётных государственных наград Кыргызстана – ордена "Данк".

Культуру – в массы

Как любой учитель, Кадыров осознаёт важность разностороннего развития личности, которое должно охватывать и культурные аспекты. Поэтому на протяжении многих лет он поддерживает проекты социально-культурной направленности. Один из таких проектов, состоявшийся в Кыргызстане при участии Бахтияра Сабиржановича, – ежегодный культурно-образовательный форум стран-участниц СНГ "Дети Содружества".

"Форум объединяет детей шести государств и нацелен на дальнейшую интеграцию культур наших стран, – рассказывал о мероприятии в одном из интервью Бахтияр Кадыров. – На Иссык-Куле происходил активный обмен мнениями по многим актуальным темам, сквозной стала тематика Великой Отечественной войны. Форум был организован как площадка для детских сердец. Думаю, каждый из наших гостей расскажет родным о том, как хорошо в Кыргызстане".

"Форум позволил создать общеобразовательное пространство шести государств, – заявил депутат Госдумы РФ Николай Иванов по итогам проведенного в КР мероприятия. – Кыргызстан – небольшая и небогатая страна, но она с успехом реализует масштабные проекты на уровне всего СНГ. Дан хороший старт, и он должен получить продолжение. Нам всем необходимо выбрасывать весь мусор из головы детей и наполнять её нужной, полезной информацией".

Резюмируя итоги форума, депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Девятовский в своё время отметил, что инициатива Кыргызстана в проведении форума вызвала у него неподдельный интерес. "Личное присутствие на мероприятии стало делом чести, и форум оправдал себя. Площадка нас сблизила", – вспоминает белорусский политик.

"Сегодня и ШОС, и БРИКС играют важную роль как крупные международные интеграционные объединения. Но важно, чтобы не только главы государств и политическое руководство поддерживали эти интеграционные процессы, но и сами граждане, народы этих стран, женские общественные организации, институты гражданского общества, парламентарии поддерживали идею развития этих интеграционных крупных проектов", – сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Помимо всего прочего, Бахтияр Кадыров – соучредитель официальной лиги "КВН "Ала-Тоо" и председатель Узбекского Национального культурного центра Кыргызской Республики.

Личная жизнь

Бахтияр Кадыров – примерный семьянин и ответственный, заботливый и любящий отец четверых детей. Помимо своих детей большую часть своей жизни он посвятил и другим детям – воспитанию молодого поколения через систему образования, спорт и культурно-социальные проекты и общественную деятельность. Вот как отзываются о Бахтияре Сабиржановиче те, кому посчастливилось быть знакомым с ним: "Это добрейшей души человек, с которым очень легко и приятно общаться. Это человек, про которого говорят "люди тянутся к нему". Он уважительно относится ко всем окружающим людям, будь то взрослый или ребёнок. Всегда готов внимательно выслушать, помочь советом и делом".

Изготовлено "РФ"Рубикон" , адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Усенбаева, 2, Заказчик ПП "Ата-Журт Кыргызстан". Тираж: 1; дата: 16 ноября 2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)