Базарбаев попросил доноров давать малообеспеченным семьям не рыбу, а удочки

Проекты по поддержке малообеспеченных семей обсудил министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев с постоянным координатором системы ООН в КР Озонниа Ожиело. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Кудайберген Базарбаев информировал о работе, которая проводится ведомством по поддержке различных социальных групп, в том числе малообеспеченных семей. Было предложено развивать проекты по поддержке малообеспеченных семей и других уязвимых категорий населения по линии Сельскохозяйственной организации ООН.

По словам министра, такие проекты позволят увеличить производство и повысить доходы малообеспеченных семей, улучшить их продовольственную безопасность. Особое внимание было обращено на улучшение качества жизни в приграничных селах.

"Проекты должны быть комплексными, не только оказывать социальную поддержку, но и предоставлять сельскохозяйственные ресурсы, повышать сельскохозяйственное производство, создавать рабочие места и условия для обучения и переквалификации. Мы должны дать не рыбу, а удочку. Программа социального контракта, по которой малообеспеченные семьи могут получить средства для открытия малого бизнеса или повышения эффективности подсобного хозяйства, должна быть активизирована", - сказал он.

Постоянный координатор системы ООН в КР, в свою очередь, рассказал о работе над пятью проектными предложениями, которые могут быть профинансированы в рамках Фонда миростроительства ООН в ближайшие годы. ООН, совместно с правительством, продолжит работу по укреплению доверия между различными социальными группами, и улучшению взаимодействия между населением и государством.