Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 96.72 - 98.05

По итогам девяти месяцев профицит бюджета составил 3,7 миллиарда сомов

116  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По данным Центрального казначейства Министерства финансов, за девять месяцев текущего года государственный бюджет исполнен с профицитом в сумме 3 миллиарда 7 миллионов сомов. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

По его данным, общий объем доходов государственного бюджета составил более 145 миллиарда сомов, что на 43 миллиарда больше по сравнению с январем – сентябрем прошлого года, когда был зафиксирован дефицит госбюджета в размере 15,6 миллиарда сомов.

"При этом налоговые доходы сложились в сумме 107 миллиардов сомов, что на 34 миллиарда больше, чем в прошлом году. А неналоговые поступления составили 32 миллиарда сомов, почти на 10 миллиарда больше в сравнении с прошлым годом", – сообщает Нацстатком.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409439
Теги:
бюджет, Кыргызстан, деньги, финансы, Нацстатком
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  