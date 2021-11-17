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Интимное видео с участием женщины-депутата Узбекистана появилось в Сети

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- Жан Алиев
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В Узбекистане в соцсетях распространилась видеозапись интимного характера, на которой присутствует местная женщина-депутат, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на UzNews.uz.

Как выяснилось, скандальные кадры были сделаны в начале прошлого месяца во время рейда сотрудниками правоохранительных органов в Бостанлыкском районе Ташкентской области, где был организован так называемый "дом свиданий". На тот момент в квартире находились две женщины и двое мужчин. Из них двое граждан находились в интимном контакте.

Во время допроса они заявили, что употребляли алкоголь, и приехали в этот дом для вступления в интимную близость.

В настоящее время ведется дознание относительно распространения указанной видеозаписи через социальные сети. В своем телеграм-канале председатель попечительского совета общественного фонда поддержки и развития национальных массмедиа Комил Алламжонов написал, что мужчины", которые ворвались в спальню женщины-депутата и сняли ее на видео, а также распространили эту запись, поступили не по-мужски. Любая борьба должна быть честной. Если началась грязь, это уже не борьба, а преступление. И оно должно быть наказано.


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URL: https://www.vb.kg/409440
Теги:
ГУВД, Узбекистан, Депутат, соцсети
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