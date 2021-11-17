В школе в Джалал-Абадской области произошел пожар

Ночью, в 12 часов 10 минут в МЧС поступила информация о возникновении пожара на крыше средней школы в Каргалыкском сельском округе Тогуз-Тороуского района.

На место происшествия были привлечены два пожарных расчета, десять спасателей и ШТАБ МЧС. В 1 час и 3 минуты возгорание было полностью локализовано, а утром в 7 часов 10 минут пожар был полностью потушен.

В пресс-центре МЧС сообщают, что в результате пожара полностью сгорела крыша школы, площадью 480 квадратных метров. Причина возникновения пожара в настоящее время уточняется.