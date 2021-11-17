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"Ата Мекен". Кандидаты-представители НПО и безработные оппозиционеры

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- Азиз Осмонов
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На нынешних выборах в ЖК баллотируется вновь набившая оскомину партия "Ата Мекен". Правда, на избирательную гонку-2021 она пришла в обновленном составе и в составе коалиции "Эгемен". Под флагами "Ата Мекен" на выборы идут партии "Реформа", "Туран", "Эгемен" "Кыргызстан", "Ак Калпак", "Каныкей коомдук кыймылы" и их кандидаты. По логике и надежде лидеров, именно они вкупе с несколькими другими политобъединениями должны в будущем образовать оппозиционный блок в ЖК. Правда, "Ата Мекен" уже выразил свою лояльность главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву…

В целом нынешний альянс создан по симпатии политобъединений к ЕС, США и западным ценностям. Именно за них длительное время выступали как "Ата Мекен", так и "Реформа". Последняя и вовсе вышла из митингов #REакция, выступавших против экс-главы таможни Райыма Матраимова и опирается в основном на городской электорат. Вот только основные голоса партии обычно получают из регионов, а это в разы снижает шансы кандидатов. Рейтинг "Ата Мекен" в последние годы тоже далек от идеального. Поэтому спрогнозировать попадание партии в ЖК достаточно сложно.

Примечательно, что в новый список вошли: действующие депутаты ЖК, бизнесмены, госслужащие и безработные.

В первой тройке – бессменный лидер партии Омурбек Текебаев, лидер "Реформы" Клара Сооронкулова и Али Токтакунов - экс-журналист-расследователь "Азаттыка". Надо отметить, что отношение к первым двум кандидатам у электората не всегда положительное. И это играет как "за", так и "против" партии.

Следующими в списках партии идут:

Тилек Токтогазиев. К слову, он также присутствовал в списках партии на выборах прошлого года. Правда, под №2. После октябрьских событий 2020 года был министром сельского хозяйства. Был снят с должности после очередной ротации Кабмина.

Наталья Никитенко - действующий депутат парламента. В последние годы активно поднимала вопросы соцполитики и энергетики, критиковала власть. Известна по митингам прошлого года и тесной связью с различными НПО. Также баллотировалась от "Ата Мекена" на прошлых выборах под №8.

Интересна кандидатура бизнесмена Уланбека Турдалиева. Ранее он занимал разные должности в системе ЗАО "Инэксимбанк". Также Турдалиев значился директором Общества с ограниченной ответственностью "СитиГазОйл".

Еще одна кандидатура в списке "Ата Мекена" - Гульнар Джурабаева - экс-член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР. Известна своей жесткой позицией и критикой нарушений на избирательной гонке.

Ранее она так высказалась про аннулированные парламентские выборы-2020, итоги которых привели к политическому кризису и смене власти в стране.

"Это было надругательство над выборами. И самое страшное то, что безответственность политических элит продолжается. Я не могу сказать, что у нас люди поменялись. Просто единственная надежда, что стало много-много осколков - они друг с другом борются, и это, каким-то образом, приведёт к каким-то результатам. А может и нет", - сказала тогда Джурабаева.

К слову, с этой партией Джурабаева баллотируется в ЖК впервые.

Бектур Асанов. Известен своими оппозиционными заявлениями в адрес прежних властей. Его позиция по действующей власти пока не ясна. В 2016 году он вместе с другими политиками был обвинен в попытке захвата власти, суд приговорил их к лишению свободы сроком от 12 до 20 лет. В 2017 году Верховный суд сократил срок Асанова до 8 лет, а в 2019 году после вступления в силу новых кодексов его срок был сокращен еще, и он вышел на свободу в феврале того года.

В прошлом году выступал, как член движения "Эл уну". Делал попытку баллотироваться на последних президентских выборах, где главой КР стал Садыр Жапаров.

Еще одни оппозиционный активист в списке "Ата Мекена" - активный пользователь Facebook Эрлан Бекчоро уулу. В марте этого года его вызывали на допрос в следственную службу ГУВД Бишкека. Возможной причиной задержания Эрлана Бекчоро уулу называли участие в митинге против новой редакции Конституции возле "Белого дома" 9 марта.

В списке партии и блогер, активист и адвокат Искендер Афиджанов. Его часто называют преданным сторонником Омурбека Текебаева. К слову, ранее Афиджанов был адвокатом бывшего начальника Академии МВД Кыргызстана Алмаза Базарбаева. Последнего обвиняли тогда в получении получение взятки и злоупотребление должностным положением. Афиджанов также известен своей отрицательной позицией по отношению к действующей власти.

А вот кандидат под №15 Ким Ин Сен особо интересен, учитывая позицию "Ата Мекена" и "Реформы" в отношении экс-главы таможни Райымбека Матраимова. Дело в том, что председатель Общественного объединения корейцев КР, как именуется Ким в партийном списке, ранее было связан с Матраимовыми. Однако баллотировался в прошлом и в этом году в списках "Ата Мекена". По крайней мере, об это говорилось в расследовании Болота Темирова.

Болот Темиров опубликовал 18 августа видео ""Ата Мекен" и "Мекеним Кыргызстан": братский круг рвется к власти?", в котором были фотографии с праздничных мероприятий, которые регулярно организуют друзья.

На показанных фотографиях присутствовали Исламбек Матраимов, лидер партии "Мекеним Кыргызстан" Мирлан Бакиров (ее связывают с кланом Матраимовых) и бывший сотрудник таможни Ким Ин Сен кандидат в списке "Ата Мекена".

"Исходя только из этих фотографий можно сделать вывод, что Матраимовы будут контролировать не только провластные партии, но и принципиальных оппозиционеров, - говорил ранее Темиров.

Журналист назвал "Ата Мекен" "якобы оппозиционной партией". А с учетом ярого неприятия ряда представителей политобъединения кандидатуры Матраимовых, его присутствие в списках партии весьма странно.

Нурида Имаралиева. Экс-пресс-секретарь Госипотечной компании КР. Она была уволена из-за личной неприязни к ней председателя правления Элмиры Абжапаровой. Через суд добилась вместе с рядом сотрудников своего восстановления на должность, но затем ушла из ведомства.

Среди кандидатов "Ата Мекена" и учитель гимназии №13 Газиева Неллифар. Понятно, что избираться и быть избранным – конституционное право каждого гражданина КР. Однако насколько ее деятельность не будет использована для подключения к голосованию административного ресурса? Но этот вопрос, скорее, к ЦИК.

Еще один безработный кандидат "Ата Мекена" - Ишенакун Бексултанов. Ранее занимал должность экономиста ОПСС в Министерстве внутренних дел, был инспектором военного комиссариата Аламудунского района Чуйской области. Работал в управлении внутреннего аудита Социального фонда КР.

Айдаров Керимбек – журналист ЗАО "5-й канал". Это второй журналист в списке партии. Еще один был ведущим на госканалах. Это Эркинбек Нурбаев. Ранее среди журналистов "Ата Мекена" был и депутат ЖК Каныбек Иманалиев. Правда, на этих выборах он баллотируется по одномандатному округу.

Анализируя список партии, бросается в глаза немалое количество безработных, среди которых бизнесмены, бывшие госслужащие, активисты-оппозиционеры и представители НПО.

В ней также имеются и сторонники партии "Туран" - адепты создания новой Нео-Османской империи на базе тюркоязычных государств. Поэтому, в настоящее время партия больше напоминает винегрет из либеральных ценностей, толерантности к ЛГБТ, феменисткам и пантюркизму.

В целом Текебаев давно известен своей непримиримой борьбой с любой властью – от Акаева до Жээнбекова. Сейчас он пока не так активно критикует Садыра Жапарова и даже выражает лояльность к Камчыбеку Ташиеву. Но все же не упускает момента обрушиться с критикой, если не на саму власть, то на любые реформы, проводимые ею.

К тому же, данная партия входит в социалистический интернационал мира со штаб-квартирой в Женеве (Швейцария). Активно продвигает в КР идеи Евросоюза и США. Пользуется доверием представителей прозападного крыла НПО.

К слову, сама персона Омурбека Текебаева весьма неоднозначна. Начиная от секс-скандала и заканчивая всей этой историей с Маевским, которые в какой-то степени помешали его политической карьере. И хотя он, "всплыл" позже из этих ситуаций, репутации его был нанесен серьезный урон.

В 2019 году в "Ата Мекене" вновь было неспокойно. Из партии начали уходить представители политобъединения. Сначала ее покинул бывший соратник Алмамбет Шыкмаматов. А затем из партии вышли еще четыре человека. И хотя обновление на нынешних выборах произошло, рейтинг партии далек от прошлых избирательных процессов.

На прошлогодних выборах в ЖК "Ата Мекен" заняла седьмое место, уступив "Республике", "Мекенчил" и "Бутун Кыргызстан", набрав лишь 3,77 процента. На нынешних выборах "прошлогодние" партии уже на этапе агитации уступают новым объединениям и не особо пользуются поддержкой электората…


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URL: https://www.vb.kg/409445
Теги:
Ата Мекен, Омурбек Текебаев, оппозиция, партии, Кыргызстан, #Выборы2021
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