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Индия срочно вводит локдаун и отказывается от автомобилей

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Уровень загрязнения воздуха в индийском Нью-Дели вырос до критических показателей. На прошлой неделе индекс качества воздуха в столице достиг 451 - а отметка в 500 считается опасной для жизни. Чтобы справиться с проблемой, власти Нью-Дели могут запретить использовать автомобили и закрыть заводы, а офисных работников - отправить на удаленку вслед за школьниками.

Индия срочно вводит локдаун и отказывается от автомобилей. Виноват катастрофически грязный воздух

С 5 ноября среднесуточный индекс качества воздуха (ИКВ) в Дели не опускался ниже 300. При этом воздух считается хорошим, если показания колеблются в пределах от 0 до 50, и удовлетворительным при цифрах от 51 до 100. Если индекс достигает показателей от 151 до 200, то воздух считается умеренно загрязненным, а при цифрах в диапазоне от 201 до 300 - сильно загрязненным.

Показатели выше 300 считаются опасными для здоровья, при длительном воздействии такие условия могут вызывать респираторные заболевания. А показатели выше 500 - опасными для жизни.

Виноваты машины и солома

Качество воздуха в столице Индии ежегодно ухудшается из-за нескольких причин, в том числе - из-за сжигания стерни и соломы на полях вокруг Нью-Дели после сбора урожая. Верховный суд признал действия фермеров незаконными, но они продолжают так поступать, утверждая, что у них нет выбора: сжигание травы необходимо, чтобы освободить место для нового урожая и подготовить почву.

Кроме того, смог образуется из-за интенсивного автомобильного движения в столице и большого количества промышленных предприятий. Ситуацию усугубляет осенний сезон - в это время в Индии практически нет ветра, поэтому вредные выбросы накапливаются в атмосфере.

Из-за большого количества смога жители жалуются на плохое самочувствие, зуд в глазах и одышку. За последние дни число обращений в больницы за медицинской помощью с такими симптомами резко выросло.

Борьба со смогом

Чтобы улучшить качество воздуха, городские власти рассматривают кардинальные меры. Ранее верховный суд размышлял над тем, чтобы ввести в Нью-Дели локдаун: с 15 ноября там уже закрыли школы, чтобы дети не выходили на улицы. Это ограничение продлится неделю. Кроме того, в Нью-Дели на четыре дня остановили стройки, чтобы ветер не мог разносить строительную пыль, добавляя ее в и так загрязненный воздух. Кроме того, в Нью-Дели думают о переводе на удаленку офисных работников.

Агентство ANI сообщило, что власти Нью-Дели задумались о введении в столице запрета на использование автотранспорта, чтобы снизить число вредных выбросов в воздух. Для этой же цели они планируют приостановить работу ряда промышленных предприятий. При этом ввести ограничения могут не только в самой столице, но и в соседних городах, которые вместе составляют столичный регион. Речь идет про города Нойда, Фаридабад, Газиабад и Гуруграм. Общее население всех городов, включая столицу, только по официальным данным составляет больше 28 миллионов человек.

Источник: 360tv.ru


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URL: https://www.vb.kg/409449
Теги:
Индия, автомобили, карантин
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